Cочинение «Каким должен быть настоящий друг? (сочинение-рассуждение)»

Самый прекрасный подарок,

сделанный людям после мудрости, -

это дружба.

Ларош Фуко

Каким я вижу настоящего друга? Прежде всего он должен быть доброжелательным, приветливым, отзывчивым - ведь людям так необходимы добро, бескорыстие, внимание.

Настоящий друг должен быть хозяином своего слова, иметь современные взгляды на жизнь, уметь отстаивать свою точку зрения. Еще я хочу, чтобы человек, с которым я дружу, умел вести себя в обществе и всегда оставался самим собой. Я хочу, чтобы он уважал человеческую личность, а потому всегда был снисходительным, мягким и уступчивым.

Качеств, которыми должен обладать настоящий друг, очень много, но прежде всего он должен быть действительно настоящим, а не поддельным.

Настоящий друг тот, который придет на помощь всегда. Народная мудрость Гласит: "Не имей сто рублей, а имей сто друзей". И это так точно сказано! Ведь человек, не имеющий друзей, как нищий