Cочинение «Какое значение в человеческой жизни имеет труд»

Я знаю множество пословиц и поговорок, которые рассказывают о важности труда. Вот, например: «Без труда нет плода», «Хочешь есть калачи – не сиди на печи», «Дело мастера величает» и другие. Но правдивы ли они? Действительно ли так оно есть? Предлагаю вам вместе поразмышлять над этим. Вот взять хотя бы школу. В каждом классе есть дети, которые учатся хорошо и которые учатся плохо. Как вы думаете, почему? Правильно, первые выполняют все домашние задания, все упражнения, которые учительница домой задала. Они работают и поэтому получают хорошие, а часто и отличные, оценки. Я согласен, бывает так, что кому-то просто везет, и он получает какие-то хорошие оценки даром, просто ничего для этого не делая. Что ж, бывает и такое. Но большинство детей готовится к контрольным, чтобы хорошо их написать, готовится к экзаменам, чтобы хорошо их сдать. Не нужно искать каких-то высоких примеров, чтобы доказать это. Я могу рассказать о себе. У меня были уроки, которые я посещал с радостью, а были такие, которые я не очень любил. А английский язык я просто терпеть не мог! Он казался мне самым ужасным предметом из всех, что вообще существуют. Я почти ничего не понимал на уроке, а потому, честно говоря, домашние задания не выполнял. Я получал плохие оценки, но родителям ничего не говорил – боялся, что они накажут меня. Но когда я получил табель, они все равно увидели и решили, что мне нужно заниматься английским индивидуально. Ох, и переживал я тогда, потому что думал, что будет такое же, как и в школе. Но учительница оказалась совсем иной. Она не ставила плохих оценок, а лишь поправляла меня, когда видела ошибки. Кроме этого, она много мне объясняла правил грамматики. Мы учили новые слова. Я стал выполнять домашние задания в школе, стал работать. И в результате я стал получать лучшие оценки, чем раньше. Как заработал, так и горе мое пошло на лад – и не стало его.



А наши родители? Если мы работаем в школе для дальнейшей жизни, то они работают, чтобы мы могли жить сейчас. И их труд гораздо тяжелее нашего. Они рано утром идут работать, а возвращаются только поздно вечером. Например, мой папа. Он работает экспедитором. Весь день он проводит за рулем машины или где-то на предприятиях, где он закупает сырье. Он целый день напряженный, думает, как лучше выйти из той или иной ситуации. Ему приходится общаться со многими людьми, отвечать на многочисленные телефонные звонки, иногда и вечером ему звонят с работы. Когда он возвращается домой, то сил у него хватает только на то, чтобы поужинать и посмотреть телевизор. Моя мама работает главным бухгалтером, и она постоянно составляет какие-то отчеты, что-то считает. Даже ночью часто сидит. Да, мои родители работают много, и это меня не очень радует, зато мы можем себе позволить летом всей семьей поехать на несколько недель на море в санаторий. Нам не нужно занимать деньги у соседей или знакомых, хотя бывают и трудные времена. У нас дома современная бытовая техника, у меня есть компьютер. Я когда-то сказал им о том, что они работают слишком много, что им надо отдохнуть. И знаете, что мне ответил папа? «Не побегаешь – не пообедаешь!».