Cочинение «Какого человека можно считать культурным»

Человек создал культуру, а культура — человека. Личность реализуется в культуре мысли, культуре работы и культуре языка. Культура – это не только все то, что создано руками и умом человека, а и прошедший сквозь столетия способ общественного существования, который выражается в народных обычаях, верованиях, в отношении людей к соотечественникам, к работе, к родному языку. Я считаю, что чем крепче связи человека с культурой своего народа, тем больше можно надеяться на него как на гражданина, сознательного творца материальных и духовных благ, патриота и интернационалиста.



Очень часто о человеке говорят, что он культурный или наоборот. Каждый по-своему оценивает другого, опираясь на собственное понимание понятия культуры. По моему мнению, культурный человек – это человек, который придерживается общепринятых норм поведения: вежливый, пунктуальный, чуткий, готовый прийти на помощь. Вместе с тем, культуру невозможно вообразить без умения общаться, придерживаться норм этикета. В народе говорят: по одежде человека встречают, а по уму провожают. То есть, первое впечатление о нас создается по нашей одежде. Как приятно наблюдать за человеком, который со вкусом одет! Вы скажите, что на это нужны большие средства? Думаю, это не всегда так. Умение одеваться за деньги не купишь. Я часто вижу на улице людей, одетых, будто “из инкубатора”, хотя их одежда и вещи являются довольно дорогими. И очень досадно, когда элегантная госпожа, будто жемчугом, сыпет грубыми словами. Сразу забывается, во что она одета, а грязный поток слов еще долго звучит в ушах прохожих.



Человек живет среди людей и потому не имеет права забывать о соблюдении норм поведения в обществе. Этому необходимо учиться всю жизнь.



Заканчивая школу, я осознала, как хорошо было мне возле моих друзей, понимать их, видеть в их глазах сложный духовный мир — радость, горе, беду, несчастье. Теперь мне жаль, что мы расстаемся. Что же возьму я в жизненную дорогу из родной школы, какие черты культурного человека воспитали во мне учителя? Прежде всего, я считаю, что к основным критериям культурного человека относится владение родным языком. Именно это указывает на принадлежность к украинской нации. “Без языка нашего и народа нашего нет” (В. Сосюра). Уровень развития родного языка, по моему мнению, отображает уровень духовного развития нации: словарь – это то, что нация знает о мире, а грамматика – это то, как она об этом мире говорит. Меня научили в школе знать и словарь, и грамматику, беречь и приумножать богатства родного языка. Я твердо осознала, что это является моей обязанностью, так как человек, который не понимает значения родного языка, отдаляет себя от культурно-исторического опыта и достижений своего народа, его культурно-духовных достояний.



Я очень признательна учителям за то, что научили меня различать щедрость и скупость, настоящее богатство души и убогость, а также смотреть на вещи реально. Я скромная, умею жалеть и сочувствовать, беречь и оберегать, умею увидеть за фальшивой позолотой настоящую человеческую ценность. Признательна тем одноклассникам, которые меня поддерживали, так как это был шанс двигаться в направлении к совершенству, а когда они ставили мне что-то в укор или осуждали, то также учили меня – быть лучше, добрее, мудрее.



Скромность помогает оберегать себя и других от наглости, несправедливости. Я очень люблю и уважаю своих родителей, так как только они дали мне жизнь, сформировали меня как человека, научили вере в Бога, придерживаться наших обычаев и традиций, сохранять нашу культуру. Но мне еще очень много ступенек необходимо преодолеть, чтобы стать культурным человеком. Прежде всего, глубже выучить исторические и художественные ценности, овладеть как минимум два иностранных языка, чтобы ознакомиться с жизнью других народов. Мне необходимо еще очень много учить, чтобы быть культурным человеком.