Cочинение «Какого рода человек был Александр Македонский»

В глубокой древности Дельфийский оракул предсказал Македонии следующее:



Вперед к богатой стадами иди



Боттиэе! Как только увидишь,



Лагерем ставши, во сне ты коз



Белогорое стадо, город заложишь ты там,



Принеся обильные жертвы.



Согласно приданию, именно Дельфийскому оракулу была обязана древняя столица македонян своим возникновением. Прежде она называлась Эдессой и была известна как город, «богатый водой». Македоняне называли его просто Эги, что означало «козий город». Этот город стал колыбелью народа, который произвел на свет одного из крупнейших завоевателей всех времен – Александра Великого.



Чтобы понять, какого рода человек был Александр Македонский, каким полководцем он был – надо описать все стороны и периоды его жизни. Начиная с его детства, необходимо описать все что составляло окружающий Александра мир. Каким он был? Каким был сам мальчик? Он напоминал жеребенка благородных кровей, вырывающимся из-под узды – настолько чувствительным и легко возбудимым был Александр. Учителям и воспитателям было с ним и легко и трудно. Александр не подчинялся тем, кто пытался ему приказывать, поэтому некоторые воспитатели считали его непокорным, упрямым и даже злым. Тот же, кто воздействовал на него добром, вызывал в нем интерес, добивался послушания, а иногда и обретал его любовь, ибо Александр был страстным человеком, склонным к любви и восхищению, так же как и к презрению и протесту. Как и любого чувствительного человека, в нем легко было вызвать радость или гнев. Иногда страсти так потрясали его, что переживания становились для него просто невыносимыми, но и в эти моменты в нем проявлялся великий, царский и поистине гордый дух. Но при всей его мягкости некоторые качества, такие как железная воля, непреклонность и неумолимость, он унаследовал у матери. У Александра уже в детстве проявлялся характер будущего великого человека. Его романтические настроения уживались с трезвым рационализмом, потребность любви – с неумолимостью, воинственностью и склонность к насилию. Однажды он схватил меч и приготовился к бою лишь потому, что услышал военную песню великого Тимофея [Тимофей (V–IV вв. до н. э. ) – уроженец города Милета в Малой Азии, известный сочинитель военных песен. ].



Время шло, Александр становился старше и чем более взрослел, тем сильнее чувствовал Филипп – его отец, отсутствие у сына обычной сыновней любви. Александр был скрытен с отцом. В основном это объяснялось холодными отношениями между родителями. Дело в том, что в детстве и в юности Александр видел Филиппа глазами любимой матери. Филипп был неверным супругом и поэтому не было удивительным, что Олимпиада – его жена, испытывала к нему ревность и ожесточение. Именно эти качества перенял у своей матери Александр. Но наследник Филиппа испытывал еще и муки иной ревности. Вместо радости блестящим успехам отца, он проявлял зависть. Он мечтал, что в будущем он одержит победы, которые дадут ему возможность помериться с отцом славой. Филипп делал все, чтобы завоевать доверие, привязанность и любовь сына, но ему так и не удалось покорить сердце собственного ребенка. Царь осознавал то огромное влияние, которым обладала Олимпиада на сына, и знал, что Лисимах и Леонид, которые являлись учителями и воспитателями Александра, стояли на ее стороне. Такого рода обучение сына не соответствовало его желаниям, он решил направить его по совершенно иному пути. Он решил, что Александр не будет столь строптивым, если на его пути встретится по-настоящему крупный человек. Не колеблясь царь выбрал самого лучшего из известных ему учителей. Он послал приглашение Аристотелю на остров Лесбос и получил согласие философа.



Аристотель видел в Александре будущего гегемона эллинов и, более того, самого могущественного властителя Европы. Поэтому Аристотель принял приглашение Филиппа. Философ наилучшим образом справился со своей задачей. Он не стремился стать влиятельным советником царя, его интересовал только доверенный ему юноша. Аристотелю в то время было около сорока лет. Он старался завоевать доверие ученика, хотел, чтобы он воспринимал своего учителя не как уже сложившегося, взрослого человека, а как мятущегося, формирующегося мыслителя, который еще только ищет собственное «я». Таким образом, рядом с Александром очутился человек, продолжающий расти и искать новое, несмотря на уже достигнутое величие, что, конечно не могло не отразиться на отношениях между ними. Аристотеля, как и Александра терзала жажда неизвестного в бесконечном мире. Неудивительно, что оба эти искатели нового обрели любовь друг друга.



Шли годы, Александр взрослел, и вот наступило время, когда Филипп решил, что Александр уже достаточно вырос для того, ознакомить его с управлением государством. В 340 г. до н. э. , в шестнадцать лет, пока Филипп ходил походом на Перинф, Александр управлял Македонией.

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