Cочинение «Калининград -- город-музей »

Предстоящей поездке в Калининград я, наверное, радовалась больше всех. Я знаю, что Калининград хранит много тайн и загадок, которые очень хочется разгадать. Я очень многое ждала от этой поездки, но то, что я там увидела и услышала в этот день, было просто незабываемо.

Это было очень интересное и насыщенное путешествие. И началось оно в музее «Художественная галерея». Выставочный зал галереи был полон замечательных картин. Я долго ходила от одной работы к другой, и каждая из них была просто неповторима. Я сама люблю рисовать, но такие замечательные картины настоящих мастеров, привели меня в восторг. Мне очень понравилось вглядываться в самые мелкие детали, выписанные авторами работ, изучать каждый мазок кисти. Но вот работы М. Пясковского «Грибы» и Л. Тамбовцевой «Натюрморт с раковинами», понравились мне больше всех. Меня всё время тянуло вернуться и взглянуть на них ещё раз. Не знаю почему, но именно они стали мне особенно понятны и близки.

А за стенами «Художественной галереи» нас ждал Калининград. Поездка по городу принесла и раздумья, и радость, и гордость. Рассказ экскурсовода был очень интересен, и было совсем не скучно рассматривать достопримечательности через окно автобуса. После первых же слов у меня появилось ощущение, что я вновь в музее, любуюсь произведениями искусства. Мне, например, показался очень интересным рассказ о несчастном перепуганном бегемоте, которого спасли советские солдаты и фельдшер, и который стал символом Калининградского зоопарка. А старинная башня Дона являлась фашистским укреплением, которое штурмовали наши воины и даже водрузили на неё знамя в честь взятия Кёнигсберга. Теперь же в ней располагается Музей янтаря. Я думаю, что это просто здорово, что музей самого тёплого и солнечного камня находится именно здесь…

Древние замки, соборы, городские ворота и даже камни мостовой рассказывали нам свои дивные истории.

Есть в Калининграде и Музей мирового океана. Я была в нём впервые. Аквариум поражает разнообразием красок. Здесь мы увидели прекрасные произведения гениального художника – ПРИРОДЫ. Рассказать обо всех обитателях аквариума и описать их наряды невозможно – это надо увидеть! Меня больше всего поразили акулы. Я долго смотрела на них и думала о том, почему же люди их не любят? Ведь это такие красивые хищницы с сильными, гибкими и бархатистыми телами…

Ну а когда мы вернулись в Художественную галерею, нас ждал самый большой сюрприз! Для нас играли солисты камерного оркестра Государственного Эрмитажа. Мы слушали соловьиную трель старинной скрипки знаменитого мастера, видели одухотворённые лица музыкантов, а вокруг, на стенах выставочного зала пели и дышали картины – музыка красок и света! Это было здорово! И день пролетел, как одна минута.

Всё это время нас окружали не только старинные сооружения, прекрасные картины и волшебная музыка. Рядом с нами весь день были добрые, заботливые люди! Это и работники Художественной галереи, которые очень любят свою работу и гордятся ею. Это и замечательные экскурсоводы, которые так много интересного нам рассказали. Это и прекрасные музыканты, которые играли для нас душой и старанием. Это и ведущий концерта – Борис Андреевич Столяров, который с такой любовью говорил о музыке и живописи. Это и те люди, которые с такой заботой кормили нас вкусными завтраками и обедами.

Всем-всем огромное спасибо за этот праздник встречи с живописью, музыкой и самым лучшим городом – Калининградом.