Cочинение «Каникулы»

Как-то раз я пошёл в парк аттракционов. Мне захотелось покататься на одном очень страшном аттракционе. Надо было сесть в сиденье, и оно будет везти тебя вверх и вниз со страшной скоростью на сорокаметровой высоте.



Я пошёл на этот аттракцион с мамой. Всё было здорово, и я отделался только лёгким испугом, потерей речи на время и параличом всех своих конечностей.



А всё-таки в больнице было здорово: давали смотреть телевизор и есть мороженое, только не разговаривали со мной. Ну, правильно, кто будет разговаривать с человеком, потерявшим дар речи?



Через два дня меня выпустили, и я уже мог говорить свои первые слова, такие как: «Отдай мою кислородную подушку!!!» или «Убери своего кота от томографа!!! »



После всего этого я поехал в Англию, где познакомился с одним мальчиком. Как-то раз мы пришли в один актовый зал и захотели спеть на караоке. Мы думали, что справимся, но, когда заиграла музыка и слова побежали по экрану, мы поняли, что петь караоке не так уж и легко. Мы с товарищем уже были готовы вырыть оркестровую яму и спрятаться в ней, но продолжали петь. Я старался петь хотя бы последние в строчке слова, а он старался петь те слова, которых в строчке нет.



Мой товарищ пошёл домой, а я остался потанцевать на дискотеке, но потом тоже решил пойти домой. Когда я шёл в номер, один итальянский мальчик решил преградить мне дорогу, сев на стул перед дверью. Он думал, что я не смогу открыть дверь. Я уже было начал думать, что напишут на моём надгробии, но потом всего лишь толкнул дверь и пошёл дальше.



Вот так весело я провёл свои каникулы.