Cочинение ««Каролингская школа» в литературе Англии»

Эта школа наследует традиции ренессансной поэзии и одновременно выступает как еще одна английская модификация барокко. Ее название происходит от латинизированного имени короля Карла I. В нее входили поэты-«кавалеры», сторонники короля, создававшие придворно-аристократическую поэзию, чем-то напоминающую прециозную литературу Франции. В их поэзии широко представлены анакреонтические и пасторальные мотивы, царит мирное веселье, воспевается природа, красота, уют.



Наиболее заметным поэтом этой школы был Роберт Геррик (1591 — 1674). Даже названия его стихов— «Спелые вишни», «Лень— худший грех», «Передник с цветами», «Время для чтения моих стихов», «Моя усадьба» — говорят о том, что поэзия Геррика мила, но неглубока, это своего рода «легкая поэзия», расцвет которой наступит в XVIII в.



Мильтон. Начало творческой деятельности.



Джон Мильтон (1608— 1674) — крупнейший английский поэт XVII в.



Мильтон родился в Лондоне, В семье нотариуса. В семье, а затем в школе и в Кембриджском университете его личность формировалась под влиянием пуритан. Он создал диптих «L'allegro» («Жизнерадостный») и «II penseroso» («Задумчивый»), где, в отличие от Донна, живописал согласие чувств и разума, отдавая разуму пальму первенства. В «маске» «Комус» (1637) Мильтон гармонично соединяет ренессансную жизнерадостность и пуританские взгляды.



Лесной дух веселья и разгула Комус, окруженный феерической свитой из полулюдей-полузверей, не может соблазнить заблудившуюся в лесу добродетельную Девушку, на защиту которой приходят ее братья, руководимые Добрым Гением.



«Маска» — распространенный в Англии жанр аллегорической пьесы по мотивам



Античной мифологии в стихах, с музыкой и балетом, предназначавшийся для представлений при дворе.



В 1638 — 1640 гг. Мильтон путешествует по Европе. В Италии гго принимают как крупного поэта и ученого. Но весть о созыве парламента в Англии, начале революции заставляет его вернуться на родину и активно включиться в борьбу за обновление общества.



Публицистика. Второй период творчества Мильтона (1640— 1660) связан прежде всего с публицистической деятельностью. Один за другим появляются трактаты и памфлеты «Учение о разводе» (1643), «Ареопагитика» (1644), где отстаивается свобода печати (но не для католиков), «О воспитании» (1644), где изложено учение о добродетели, проистекающей из «естественных законов», «Обязанности государей и правителей» (1649), где приводятся исторические и юридические доказательства правомерности казни короля, и др. Славу самого выдающегося публициста Европы принесли Мильтону «Защита английского народа» (1650), «Вторая защита английского народа» (1654) и «В защиту себя -(1655), направленные против сторонников короля.



Публицистическую деятельность Мильтон совмещал с исполнением обязанностей латинского секретаря Государственного совета, ведущего переписку на латинском языке с европейскими правительствами (по-латыни написаны и «Защиты»). Огромная нагрузка приводит к катастрофе: в 1652 г. Мильтон ослеп, но все равно продолжал литературную и государственную деятельность



Стихи. В стихотворении «Шекспиру» Мильтон повторяет образ «Памятника» Горация: Шекспир воздвиг себе памятник выше и прочнее пирамид. Поэт сравнивает творчество Шекспира с современной литературой, о которой говорит с грустью: «С твоей сво бодной песнью что сравнится? // А в наши дни искусству только мнится // Свободным быть».



В 1650-е гг. Мильтон написал 20 сонетов выдающийся образец жанра. В сонете «Лорду-генералу Кромвелю» (1652) поэт, прославляя прошлые заслуги Кромвеля воина, призывает его обратить внимание на опасности, с которыми надо бороться в мирное время: «. . . Подвигов немало // Teбе свершить — победы мирных дней // Славнее битв». Одна из таких опасностей — корысть. Однако его призывы не были услышаны. Мильтон замечает, что Кромвель, забыв о лозунгах революции, все более упивается властью, и постепенно отходит от политической деятельности.



Последний период творчества (1660—1674). С поражением революции и началом реставрации Стюартов для Мильтона наступает мрачное время. Он едва избегает казни и тюрьмы. В августе 1660 г, по указу короля публично сжигаются книги Мильтона «Иконоборец» и «Защита английского народа». В этот период написаны самые знаменитые произведения писателя— поэмы «Потерянный Рай» (1658— 1667) и «Возвращенный Рай» (1671), трагедия «Самсон-борец» (1671).



Поэма «Потерянный Рай» (1658— 1667). Это поэма-эпос Нового времени, высшее достижение Мильтона. Она написана белым стихом, включает около 11 тысяч строк, разбитых на 12 песен



Сюжет — восстание Сатаны против Бога и низвержение его в Ад. грехопадение Адама и Евы и изгнание их из рая — взят из Библии, форма произведения ориентирована на античные образцы (персональные модели Гомера, Вергилия), что позволяет говорить о художественном методе Мильтона как об английском варианте классицизма. Вместе с тем в поэме есть параллели с «Божественной комедией» Данте, в обрисовке основных персонажем обнаруживаются черты эстетики барокко. Существует вполне обоснованное мнение, что Мильтон в поэме близок и ренессансному «христианскому гуманизму» Эразма Роттердамского и Томаса Мора. Рассказ о мятеже Сатаны он относит к экспозиции, а развязкой считает изображение Сатаны в Аду. От осуждающего пафоса Мильтон переходит к сложной характеристике Сатаны, который начинает возбуждать у читателей не только осуждение, но сочувствие: «.

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