Cочинение «Кавалер ордена Боевой Славы»

У меня был прадедушка Курбан Темиргалеев. Он – кавалер трёх орденов Боевой Славы. Курбан стремился скорее попасть на фронт, чтобы бить врага. Ему было семнадцать лет. В июле 1942 года его направили в полковую школу, где прадедушка прошёл своё солдатское крещение и стал сержантом. Он написал рапорт командиру роты, лейтенанту Лапину с просьбой о переводе на фронт. Лейтенант вызвал сержанта Темиргалеева. Сержант сказал: «Сил нет, старший лейтенант, не могу я видеть, как мои недавние ученики, молодые бойцы, уходят воевать, а я всё здесь. Моё место там – на фронте». Лейтенант подумал и ответил: «Думаешь, мне легко? Разве мне самому не хочется быть на передовой? Пойми, Курбан, кто-то должен обучать новобранцев держать оружие и воевать достойно. И хотя мне не хочется расставаться с тобой, я всё же доложу о твоей просьбе начальнику школы».

И сержанта Темиргалеева отправили на фронт. Прадедушка был разведчиком и дошёл до Берлина. Он совершил немало подвигов, поэтому его наградили медалями и тремя орденами Боевой Славы.

Вот какой у меня прадедушка! Я очень им горжусь и стараюсь быть таким как он – честным, смелым и целеустремлённым.