Cочинение «Казанский собор»

В 1811 году Казанский Собор был построен на Невском пр. специально для иконы Казанской Божьей Матери, которая является самой главной святыней города. Ещё в те времена, когда город только закладывался, архиерей воронежский Митрофаний предрёк, что образ Казанской Божьей Матери станет покровом города. И до тех пор, пока икона находится в городе, в город не ступит вражья нога. И действительно, город ни разу не был сдан неприятелю. В 1920-м году Собор был закрыт для богослужений, и икону перенесли в Князь-Владимирский Собор, где она сейчас и находится.



Величественное здание Казанского собора с широко распахнутой колоннадой возвышается на противоположной стороне Невского пр. Там, где расположен ансамбль Казанского собора, в начале XVIII в. были переведенские слободы. В 1733-1737 гг. , по проекту М. Г. Земцова ближе и Невскому пр. построили каменную церковь со шпилем. Она была разобрана после того, как в 1801-1811 гг. по проекту Л. Н. Воронихина был воздвигнут Казанский собор. В годы строительства зодчий жил в д. 27 по Невскому пр.



Перед Воронихиным стояла сложная градостроительная задача. Собор обращён к Невскому пр. боковым фасадом. Воронихин скрыл основной объём здания грандиозной торжественной колоннадой, охватившей пространство Казанской площади. Новаторским было конструктивное решение собора: большепролетные перекрытия боковых проездов колоннады, устройство металлического купола.



Казанский собор – одна из вершин архитектуры высокого классицизма и блестящий образец синтеза искусств. Скульптура на фасадах принадлежит ваятелям И. П. Мартосу, С. С. Пименову, И. П. Прокофьеву, Ф. Г. Гордееву, Д. Рашетту, В. И. Демут-Малиновскому. Двери северного фасада отлиты по образцу «Райских дверей» во Флоренции – произведения знаменитого скульптора XV в. Лоренцо Либерти. В 1813 г. в соборе был погребён главнокомандующий русскими войсками Великой Отечественной войне 1812 г. фельдмаршал М. И. Кутузов. Здание стало пантеоном русской военной славы. Мемориальное значение Казанского собора возросло после открытия перед ним в 1837 г. памятников М. И. Кутузову и М.

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