Cочинение «Казацкие летописи»

Неоценимое значение для становления новой украинской литературы имели, произведения ХVІІ-ХVIIІ ст. Это казацкие летописи. Испытываешь удивление авторам этих шедевре и гордишься своими предками. Летописцы Самовидец, Грабянка и Величко, очевидно сами были свидетелями всех тех событий, что преимущественно в хронологическом порядке подают эпизоды истории нашего народа. Сначала указывают на те факты, что послужили причиной освободительной борьбы против польской шляхты, а потом детально описывают войну, жизнь народа в этот период, внутреннее положение Украины.



Летописцы освещают и комментируют Целый ряд проблем тогдашней жизни, ценным источником для исследования истории Украины второй половины XVII ст. «Летописи Самовидца», «Действия: презельной недостатки», «Летопись событий в юго-западной России» созданные на богатом историческом материале, поэтому является жизненной правдой о героическом прошлом украинского народа, его многовековое страдание. Летописцы ярко подают нам, современникам, подвиги выдающихся воинов, в частности Хмельницкого; воспевают храбрость, сообразительность казачества, передают психологическое состояние врагов.



Гордостью проникаемся, когда читаем о героических подвигах нашего земляка Ивана Сирка. С. Величко описывает его с любовью, так как он является фигурой нашей истории. Ценность этих летописей заключается и в том, что они являлись предметом внимательного изучения писателями и историками следующих поколений, помогали им разобраться в сложных исторических событиях XVII ст. В казацких летописях отображена борьба народа за свои национальные права, независимость Украины, за самобытный путь ее развития