Cочинение «Классическая драма»

Классицизм как художественная система сложился в XVII столетии и охватывал не только литературу, а и другие виды искусства: живопись, скульптуру, архитектуру, музыку. Название классицизм ввели в обиход в начале XIX столетие, подчеркивая, что художники этого направления подражали античной «классике», брали ее за образец. Классицизм - первая художественная система, которая осознавалась именно как система со своей целью и со своими правилами. Цель класического искусства - создать художественные произведения по законам гармонии и логики, поэтому художники этого направления вырабатывают определенные правила, соблюдение которых было обязательным.



Наибольшего развития классицизм достиг в Франции, где в XVII столетии начинает составляться абсолютная монархия, и искусство, которое подчиняется правилам, устраивает абсолютистов, становится частицей государственной идеологии. Неслучайно французский король Луи ХІ считался покровителем искусства, а во времена его отца была создана Французская Академия, деятеле которой подвергали критике те произведения, которые не отвечали государственной задачам. Художественные принципы классицизма изложил Н. Буало в поэме «Искусство поэтическое». В его произведении отразилось идеальное представление об умной и справедливой власти просвещенного монарха. Идеал прекрасного, что отстаивает Буало, связанный в первую очередь с античным искусством, особенно времен Римской империи, когда в произведениях преобладали гражданские, героические и патриотичные мотивы. Вставляя эти принципы в конкретные драматические произведения, драматурги избегали смешивания трагического и комического, большого и низкого. Все это и обусловило тематическую и художественную своеобразность литературы, драмы в частности. Драматические жанры делятся на «высокие» (в которых речь идет о благородных, высокие чувства, сюжеты взяты из античной литературы, героического эпоса или Старое Завещания) и «низкие» (произведения о современности, повседневности). К «высоким» жанрам принадлежала трагедия, к «низким» - комедия.



Обязательным для драматургов было правило «трех единств». Первая - единство времени: действие драматического произведения ограничивается во времени, все события должны происходить на протяжении одного дня, как считалось, это создавало у зрителя ощущения достоверности. С этой же целью драматурги придерживались и единства места: все события должны происходить в одном месте (зритель не побросает помещения театра на протяжении спектакля, поэтому он не поверит, что герои могли достаться с одного места в другое). Третье важное требование - единство действия, которое предусматривало взаимосвязь всех героев, а все сюжетные линии связывали с одним событием. Эти правила имели свои положительные и отрицательные стороны. Правила ограничивали драматургов в разработке сюжета, количества сюжетных линий, но давали возможность изображать не внешние события, а внутренний мир персонажей. Художественное совершенство комедий Ж. Б. Мольера привлекла внимание современников к проблемам народной жизни. Неслучайно Мольера считают основателем жанра «высокой комедии». Благодаря художественным достижениям класицистів в разработке характеров комедии Мольера засияли яркими персонажами: мещанин-шляхтич, Тартюф, Мизантроп.

Классицизм сформировался во Франции и оттуда распространился у страны Европы. Историческим грунтом классицизма был абсолютизм, в котором люди того времени видели ручательство мира, согласия. Государство большинство художников того времени воспринимало как воплощение ума наций. Поэтому служение государству и его символа - королю - становится для многих писателей выполнением гражданского долга, который лежит выше за личные интересы. Ведущим жанром литературы классицизма становится трагедия. Во-первых, потому, что она давала возможность поставить проблемы, которые волновали современников: гражданский долг и личные интересы, ум, обязанность и чувства, страсти. Во-вторых, театр играл важную роль в формировании общественной мысли, спектакль смотрело большое количество людей, идея талантливой пьесы могла захватить зрителя. Неслучайно действие трагедий, по правилам классицистов, должна была разворачиваться в давние времена, в далекой стране, чтобы конкретная жизнь, знакомая зрителям, не мешало им воспринимать идею произведения.



Высочайшего развития трагедия достигла в творчестве французских драматургов Пьера Корнеля и Жана Расина. Они сосредоточили свое внимание на раскрытии сложных моральных проблем. Основой формирования личности они считали заповеди Библии, тем не менее жизнь часто выдвигает проблемы, решить которые должен лишь самый человек. Основной конфликт, который рассматривают драматурги, - это конфликт между страстями и умом, здравым смыслом, обязанностью.