Cочинение «Классическая характеристика эпохи Возрождения»

С середины XIV в. в Италии начинается широкое культурное движение, обусловленное зарождением капиталистических отношений в недрах феодального общества. Это движение принято называть Возрождением, или Ренессансом. Начавшись в Италии, которая была родиной капиталистического производства в Европе, оно распространяется со второй половины XV в. в других европейских странах, постепенно приобретая общеевропейский размах и значение.



Существом культуры Возрождения, ее объективным историческим смыслом является начало идеологической борьбы с феодализмом и всеми его проявлениями в религии, философии, науке, литературе и искусстве. Культурные деятели этой эпохи, представители новой, светской интеллигенции, вели непримиримую борьбу с теологией, схоластикой, аскетизмом, мистикой, с подчинением литературы и искусства религии, характерным для эпохи феодализма. Они стремились создать новую культуру, основанную на принципе свободного развития автономной человеческой личности, ее освобождения от стеснительной опеки религии и церкви. Они прославляли радости земной жизни, стремились критически разобраться в окружающем и анализировать как внешний, так и внутренний мир человека. Они называли себя гуманистами (от латинского слова Ьита-пиз — «человеческий»), подчеркивая этим словом светский характер создаваемой ими культуры, ее устремленность к удовлетворению чисто человеческих, земных интересов. Весьма характерной чертой деятельности гуманистов эпохи Возрождения являлось «открытие мира и человека», страстная жажда знания, стремление к открытиям и изобретениям во всех областях жизни. На этой основе развивается у гуманистов материалистическое восприятие природы, то «жизнерадостное свободомыслие» м, которое Энгельс считал характерным для передовых людей этой эпохи.



Разложение феодального мира создало пестрый исторический фон и открывало широчайший простор для проявления деятельности человеческой личности. Люди Возрождения были уверены в возможности ее бесконечного развития и беспредельного утверждения. Переломный характер данной эпохи, когда пути дальнейшего развития еще далеко не были ясны, поддерживал в них эту иллюзию. Отсюда блистательный оптимизм этой эпохи, пронизанной пафосом освобождения человечества от экономического и идеологического рабства феодализма. Это был героический период рождения буржуазного общества в недрах разлагающегося феодального мира.



Классическую характеристику эпохи Возрождения и типичных для нее деятелей дал Энгельс. Он писал: «Это был величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености. Люди, основавшие современное господство буржуазии, были всем чем угодно, но только не людьми буржуазно-ограниченными. Наоборот, они были более или менее овеяны характерным для того времени духом смелых искателей приключений. Тогда не было почти ни одного крупного человека, который не совершил бы далеких путешествий, не говорил бы на четырех или пяти языках, не блистал бы в нескольких областях творчества. (. . . ) Герои того времени не стали еще рабами разделения труда, ограничивающее, создающее однобокость, влияние которого мы так часто наблюдаем у их преемников. Но что особенно характерно для них, так это то, что они почти все живут в самой гуще интересов своего времени, принимают живое участие в практической борьбе, становятся на сторону той или иной партии и борются кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем и другим вместе. Отсюда та полнота и сила характера, которые делают их цельными людьми». А несколькими строками дальше, обращаясь к вопросу об исследовании природы, Энгельс замечает, что это исследование «. . . совершалось тогда в обстановке всеобщей революции. . . ».



Поскольку противоречия нового, буржуазного общества в это время не успели еще развиться, а человеческая личность еще не была искалечена разделением труда и пагубным влиянием капиталистического строя, поскольку, наконец, частные и общие интересы (в широком историческом смысле) не были тогда еще резко разобщены, постольку крупнейшие мыслители и художники данной эпохи отражали интересы не только поднимающейся буржуазии, но и широких масс, далеко не всегда укладывавшиеся в рамки интересов буржуазии; они отражали мечту народных масс об освобождении человека от тяготевших над ними феодальных оков, а также движение этих масс, направленное против рождавшегося в эту эпоху нового, капиталистического гнета и эксплуатации. Это придавало широкий народный резонанс деятельности величайших писателей Возрождения, делало их гуманистами в самом лучшем и широком значении слова.



Борясь с традицией феодальной культуры, люди Возрождения обращались к изучению античной литературы и искусства, свободных от узости и ограниченности, присущих феодально-монашеской культуре. Правда, использование античных писателей встречалось уже в период раннего средневековья, но характер этого использования был совершенно иным, чем в литературе Возрождения. Средневековые писатели брали у античных авторов, так сказать, «букву», т. е. отдельные сведения, сентенции, мотивы, вырванные из контекста и к тому же извлеченные обычно из различных компендиумов и комментариев, а не из полных текстов. Писатели Возрождения, напротив, стали читать и изучать цельные произведения античных авторов и стали обращать внимание на самое существенное в этих произведениях — на их светский, языческий дух, на их идеи и образы, столь отличные от идейно-образной системы произведений феодального средневековья.



В целом люди Возрождения брали из античной литературы то, что помогало им расширять свой умственный кругозор и устанавливать объективный подход к вещам. Такое учение у великих античных писателей и мыслителей, в основе которого лежало стремление проникнуться их духом, их образом мыслей, помогало людям Возрождения преодолевать мистико-аскетическое мировоззрение средних веков и закладывать прочный фундамент новой науки, искусства и литературы. В этом и заключается великое прогрессивное значение той громадной работы по изучению античной культуры, которая была проделана гуманистами эпохи Возрождения. При этом следует учесть, что античность была использована ими прежде всего в качестве опоры для утверждения новых идей и новых культурных тенденций, которые органически вырастали из общественной практики передовых людей этой революционной эпохи.



Весьма, существенную помощь людям Возрождения в их борьбе за самоопределение человеческой личности оказывало обращение к народному творчеству, к фольклору, к народной мудрости и, в частности, к народным оценкам общественных отношений. Именно здесь гуманисты Возрождения могли найти еще более яркое, чем у писателей античного мира, выражение идей справедливости, равенства, свободы от всякого принуждения и от всяких предрассудков, подлинной жизнерадостности и признания естественности человеческих инстинктов. Все великие писатели Возрождения, как итальянские, так и других стран, обильно черпали в своем творчестве иЗ этого народного источника.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--