Cочинение «Классическая и текущая литература что важнее »

Лексическая многозначность слова создает условия для переакцентировки содержания литературного текста воспринимающим сознанием. История культуры знает множество тому примеров. Так в 1827 году А. С. Пушкин написал знаменитое послание в Сибирь "Во глубине сибирских руд", на которое А. И. Одоевский ответил стихотворением "Струн вещих пламенные звуки". В нем есть такие строчки:

Мечи скуем мы из цепей

И пламя вновь зажжем свободы!

Она нагрянет на царей -

И радостно вздохнут народы! -

в соотношении с началом стихотворения:

Струн вещих пламенные звуки

До слуха нашего дошли,

К мечам рванулись наши руки,

И - лишь оковы обрели. –

они совершенно отчетливо говорят о том, что Одоевский, в словах Пушкина:

Оковы тяжкие падут,

Темницы рухнут - и свобода

Вас примет радостно у входа,

И братья меч вам отдадут. –



Он увидел утверждение веры поэта в конечное торжество свободы. Для поэта-декабриста меч - это, прежде всего, оружие, т. е. орудие борьбы за осуществление своих идеалов; свобода, упоминаемая Пушкиным, - свобода от деспотии царской власти, т. е. свобода политическая и гражданская, а не свобода личная; оковы и темницы - не только и не столько реалии каторжной жизни, сколько метафора самовластья. Следовательно, в прочтении А. И. Одоевского стихотворение А. С. Пушкина - это, прежде всего, оправдание "скорбного труда", признание правды "высоких дум". Сам же Пушкин при таком прочтении его стихотворения оказывается соратником и единомышленником декабристов. Но так ли это?

«Широко известны рисунок поэта с изображением виселицы и пятерых повешенных, сделанный после известия о казни декабристов, и подпись под ним: "И я бы мог", - которая по некоторым данным имела продолжение: "И я бы мог, как шут", что резко меняет ее смысл на прямо противоположный. Не менее известны и слова из письма А. С. Пушкина П. А. Вяземскому от 10 июля 1826 года: "Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда; но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова". 14 августа поэт писал тому же адресату: ". . . каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна". Из последнего высказывания, очевидно, явствует признание близости поэта декабристам, но вовсе не очевидным остается вопрос о близости идейной».

В декабре 1826 года - начале января 1827 года А. С. Пушкин написал три стихотворения, поразившие уже его современников, как им казалось, непоследовательностью позиции,: 13 декабря - "Мой первый друг, мой друг бесценный", 22 декабря - "Стансы", начало января - "Во глубине сибирских руд". Ряд последовавших за ними стихотворений усиливает ощущение этой непоследовательности: "Арион" (16 июля 1827 года), "Бог помочь вам, друзья мои" (19 октября 1827 года), "Друзьям" ("Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю. . . " - начало 1828 года).



Н. Я. Эдельман, считая противоречивость позиции поэта досужим вымыслом исследователей и читателей, полагал, что заговор и власть "требовали исторического рассмотрения" А. С. Пушкин, по мнению ученого, разрешил эту дилемму следующим образом: "Власть: Пушкин находит сходство первых лет Николая и Петра, когда "мятежи и казни" сочетались с благими делами, "славными днями". Поэт глядит на 1825 - 1826 годы как с близких, так и с дальних, даже "древнеримских дистанций" и стремиться вырваться из плена сегодняшней предвзятости. "Необъятная сила вещей" взяла верх, обнаружив несбыточность, неосновательность декабрьской попытки. В руках власти теперь, однако, огромные возможности для постепенного осуществления тех реформ, о которых мечтали декабристы. Декабристы: они получают у Пушкина полное нравственное признание: у них "дум высокое стремленье"; их "безумие" вызывает симпатии (многие знали о восклицании Рылеева накануне восстания, когда дело представлялось проигранным: "А все-таки надо!"). Пусть даже средства, выбранные декабристами, ошибочны - цели все равно благородны; погибая, они выкрикнули истины, которые нельзя игнорировать, и правительство должно задуматься - иначе не выполнит исторического предназначения.

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