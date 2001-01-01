Cочинение «Классический фильм «Апокалипсис сегодня»»

«Апокалипсис сегодня» — восхитительно рискованное предприятие. Это опера, это шекспировская драма и экранизация романа. Дерзкий взгляд на предмет, грозящий расплатой, — авантюра, на которую редко решаются независимые режиссеры. Очень актуальный в момент своего появления и сохраняющий популярность в течение двадцати лет, фильм представляет собой серию потрясающих образов, раскрывающих невероятно сложные темы.



Каким же образом этот крупнобюджетный классический фильм получил статус культового? Некоторые картины обретают массовую популярность благодаря группе очень преданных поклонников. Что же касается фильма «Апокалипсис сегодня», то он нашел определенный отклик в американской поп-культуре. Даже история его съемок стала почти мифической, так что о них в результате был снят известный документальный фильм «Сердца тьмы» (1991). Впоследствии культовый статус еще более упрочился благодаря восторженному интересу, сопровождавшему выход в свет полной версии. И у фильма появилась непрерывно растущая армия новых преданных поклонников.



Действие «Апокалипсиса», снятого по роману Джозефа Конрада «Сердце тьмы», перенесено примерно в 1969 год — самый разгар войны во Вьетнаме.



Фильм начинается песней «Тле Епй» группы Тке Ооогя, которая сопровождает кадры уничтожения джунглей напалмом. Капитана военной разведки США Бенджамина Уилларда (Мартин Шин) направляют со спецзаданием в Сайгон. Изменник, полковник Уолтер Курц (Марлон Брандо), организовал свою собственную армию, с которой ведет собственную войну вне рамок официальных военных операций в Камбодже. Подчиненные почитают Курца как бога, а его действия находятся «за гранью допустимого человеческого поведения», так что, как заявляет Уилларду генерал Корман (Джей Ди Спрэдлин), «его власти должен быть положен конец, сам он должен быть уничтожен. С принятием всех мер предосторожности». Уиллард должен выследить Курца, отправившись с несколькими солдатами вверх по течению реки, а затем убить его. Уилларду выдают длинное досье на полковника, и во время путешествия на лодке он изучает его биографию.



По пути Уиллард видит многое, что заставляет его осознать безумие и ужас вьетнамской войны. Знаменитая вертолетная атака — возможно, лучшие пятнадцать или двадцать минут, когда-либо снятых на пленку. Крайняя жестокость, проявленная в отношении вьетнамских рыбаков в лодке, напоминает об убийстве мирных жителей в Сонгми.



Самая оснащенная армия не способна победить народ, вооруженный глубочайшей уверенностью в своей правоте, и ни одна армия не может победить врага, который целиком и полностью ее понимает.



Что отличает «Апокалипсис» от других выдающихся фильмов о вьетнамской войне («Цельнометаллическая оболочка», 1987; «Парни из Команды С», 1978; «Взвод», 1986) — это та убедительность, с которой передана атмосфера военных действий И достигается она не реалистичностью изображения, а путем создания сюрреалистической атмосферы, которая передает сюрреализм самих обстоятельств, — подобно тому, как безумие колониального авантюризма было передано в романе «Сердце тьмы». Ужас и дикость происходящего кроются не в джунглях, а в американской культуре. Благодаря этому фильм одновременно очень красив и ужасен, сюрреалистичен и достоверен. Эти мощные качества, которые в обычной ситуации мешали бы друг другу, здесь тонко сбалансированы, и в этом заключается мастерство Копполы. И это достойная причина, чтобы потрати ть на фильм больше двух часов. А то обстоятельство, что в фильме нет ясности и четкой цели — элементов отсутствием которых характеризуется и война как таковая — делает его только лучше.



На первый план вместе с безумием войны выходит идея погружения в безумие. Изначально Уиллард видит смысл в убийстве Курца, но, встретившись с ужасами вьетнамской войны, начинает понимать Курца и практически сам превращается в него.



Актерская игра замечательна. Я знаю, о чем вы подумали… Брандо, играющий маниакального эгоцентрика и безумца? Вот именно! Деннис Хоппер, изображающий человека, сошедшего с ума? Он, безусловно, подобрал ключ к этому образу. Образ Курца сложным образом сплетается с личностью Брандо. А Деннис Хоппер не просто фотокорреспондент и не просто грязный подхалим — он безумный клоун.



Сдержанная игра Мартина Шина прекрасно отражает душевное расстройство капитана Уилларда, и его закадровые монологи не кажутся навязчивыми или скучными. Для такого персонажа, как он, естественно испытывать те прозрения, которые он испытывает и в которых проявляется его расположение к Курцу. Уилларду уже случалось совершать «убийства» по приказу правительства, и он тоже, своего рода, жертва войны. Он жив, но словно бы потерял душу, он утратил надежды на будущее восстановление нормальной жизни, особенно из-за развода с женой, в котором винит самого себя. Живое участие и сочувствие растут в Уилларде по мере того, как он все больше узнает о Курце. Само путешествие Уилларда вверх по реке становится необходимым преддверием его личной встречи с Курцем. Плывя вверх по течению и оставляя за спиной все больше ужасных, чудовищных сцен, Уиллард начинает отождествлять себя с Курцем. Их взаимопонимание возрастает по мере того, как Курц видит в Уилларде своего потенциального убийцу и оценивает его в этом качестве.



Роберт Дюваль появляется в одной из самых захватывающих сцен в истории кино в роли полковника Килгора. Если вообще можно говорить о «культовой актерской игре», то это именно она. Знаменитые кадры, когда он включает «Полет валькирий» Вагнера во время вертолетного налета, — бессмертный кинокадр. То же самое верно и в отношении его страшного высказывания: «Я люблю запах напалма по утрам… Он пахнет… победой».



Когда Килгор, обожающий заниматься серфингом, захватывает вьетнамскую военную базу, расположенную на морском берегу, и поясняет, что «вьетнамцы равнодушны к серфингу», это выглядит блестящей иллюстрацией убежденности американцев, что вьетнамцы недостойны собственной страны и не понимают ее. И подобный ход мыслей оправдывает «разрушение во имя сохранения». Дополнительная сцена с участием полковника Килгора, попавшая в полную версию «Апокалипсиса», на самом деле только рассеивает зловещую таинственность этого персонажа.



Уолтер Марч, редактор фильма, восстановил недостающие 49 минут для выхода в свет полной версии в 2001 году. Он часто работал с Копполой и на тот момент уже перемонтировал «Крестного отца » и «Крестного отца И», чтобы создать единую хронологию.

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