Cочинение «Классический реализм в английской прозе 19 века»

В английской литературе критический реализм утвердился как ведущее направление в 30-40-е гг. Расцвет его совпал с наивысшим подъемом чартистского движения в 40-х гг.



Именно в это время были созданы такие романы, как «Домбн и сын» Диккенса, «Ярмарка тщеславия» Теккерея, «Джен Эйр» Ш. Бронте, «Мэри Бартон» Гаскелл. В эти же годы выступила плеяда чартистских поэтов, публицистов и критиков, наиболее известным среди которых был Э. Джонс. В поэзии и прозе этих лет отразились настроения широких народных масс, их протест против социальной несправедливости. Критический реализм впитал в себя достижения культуры предшеств эпох, достижения просветит реализма, худ. открытия романтиков.



Вместе с тем его развитие было связано со становлением новой эстетики, новых принципов изображения действительности. Выявляется связь между человеком и конкретно-историческими условиями его существования, особенности личности раскрываются в их обусловленности соц. средой.



Детерминизм, сочетающийся с историзмом, становится основополагающим принципом критических реалистов, показавших своих героев включенными в обществ структуру совр Англии. Критические реалисты обращаются к проблемам большой соц. значимости, пробуждают у читателей мысли о бесчеловечности, несправедливости существующих в буржуазном обществе порядков. Не являясь сторонниками революционных методов борьбы, Диккенс, Теккереи, Бронте и Гаскелл утверждали идеи гуманизма и демократизма. Своекорыстию буржуазных дельцов они противопоставляют нравственную чистоту, трудолюбие и стойкость простых людей.



Шарлотта Бронте. Перу Ш. Бронте принадлежат романы «Джен Эйр» (1847) «Шерли» (1849), «Городок» (1853), «Учитель» (1847, опубл. 1857). Известность и признание писательнице принес роман «Джен Эйр», поставивший имя Бронте рядом с именами крупнейших английских реалистов Х1Х в. Романы Бронте привлекли к себе внимание современников значительностью проблематики, связанной с обличением социального неравенства, защитой женского равноправия своеобразием худ мастерства, одной из особенностей которого является соединение реалистического начала с романтической традицией. Герои Бронте наделены твердыми нравственными принципами, сильными страстями, отвагой и смелостью. Роман «Джен Эйр» был воспринят как манифест борьбы за права женщин.



Новаторский характер романа «Джен Эйр» состоит в том, что его героиней выступает женщина, смело отстаивающая свое человеческое достоинство, право на самост трудовую жизнь и любовь. Она активна и деятельна. Образ свободолюбивой и мятежной женщины, серьезно размышляющей о жизни, в полный голос заявляющей о своих стремлениях и чувствах, был новым явлением в англ, романе того времени.



В образе Джен Эйр писательница воплотила свои представления о совр женщине, способной определить свою жизнь, стать не только женой, но и достойной подругой мужчины. В условиях викторианской Англии такая постановка проблемы была воспринята как проявление крайней смелости взглядов писательницы. Образа, подобного Джен Эйр, не было ни у кого из современников Бронте – ни у Диккенса, ни у Теккерея, хотя она и перекликалась с Бронте в трактовке женских характеров.



Роман написан эмоционально, глубина чувств сочетается в нем с конкретностью описаний и остротой соц содержания. Автобиографическое начало подчинено задаче изображения типичных явлений англ действительности. В одном из критических отзывов, появившихся в Англии после выхода «Джен Эйр», этот роман был назван «антихристианским произведением».



Для этого имеются основания, хотя сама Бронте не была атеисткой, она была верующей христианкой, но смело выступила против религиозного фанатизма и бесчеловечности церковников, призывавших бедняков покорно смириться со своей участью. В романе обличается лицемерие и ханжество служителей Церкви. Смело прозвучал в романе призыв к равноправию женщин. Вопрос о полит равноправии женщин здесь не поднимается: во времена Ш. Бронте о нем не писали даже чартисты. Писательница отстаивает право женщины на равенство в семье и трудовой деятельности. Для того времени такое требование было весьма существенным.



Виды чтения на уроках литературы



ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЕ Ч. - один из самых первых терминов в истории методики литературы. Суть его проста и вполне понятна из названия: чте­ние текста в классе должно сопровождаться разъяснением со стороны учителя. Конечно, поначалу такое чтение должно включать в себя разъяс­нение различных жизненных реалий, встречающихся в тексте.



Чем млад­ше ученик, чем скромнее его жизненный опыт, тем более очевидна необ­ходимость такого чтения. Такое чтение методист Бунаков называл «эн­циклопедическим». Его оппоненты, в том числе Л. Поливанов, считали, что давать представление о мире вовсе не является задачей школьной лите­ратуры. Гораздо важнее развивать в ученике чувство языка и связанное с ним логическое мышление.

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