Cочинение «Классик американской литературы Натаниел Готорн»

Натаниел Готорн принадлежал к древнему пуританскому роду; его далекий предок был судьей на печально известном Салемском процессе над ведьмами. Отец писателя умер, когда сыну исполнилось четыре года. Готорн рос болезненным, предрасположенным к уединению ребенком, увлеченным чтением, погруженным в свои мысли, замкнутым. Таким запомнился он современникам и в зрелые годы. Учился в Боудойнском колледже (1821-1825), где среди его одноклассников был Г. В. Лонгфелло. Почти всю жизнь прожил в городах Новой Англии — Сейлеми, Бостоне и др. ; сначала вынужден был зарабатывать на проживание, выполняя чиновничью работу, а свободное время, отдавая литературной работе. Его творчество и мироощущение были органически связаны с Новой Англией, древнейшей территорией Америки, куда еще в начале XVII столетия прибыли первые переселенцы-пуритане, которые убежали от религиозных притеснений и основали колонии на американской земле. Это были люди суровые, трудолюбивые и вместе с тем фанатичные в своей вере. Новая Англия эпохи пионеров-переселенцев, ее дух, ее люди — все это стало воистину «страной Готорна», местом действия многих его произведений с их мрачно трагическим и вместе с тем ярким колоритом. Писателю импонировали моральная цельность, свободолюбивые пуритане, но отталкивали проявления нетерпимости. Г. писал, что готов десять раз оглянуться на прошлое, чем один раз взглянуть в лицо будущего.



Дебютировал новеллистическими сборниками «Дважды рассказанные истории» («Twice-told Tales», 1837), «Легенды старой усадьбы» («Mosses from an Old Man», 1841). Находился в русле поэтики романтизма, будучи убежденным, что повседневное, бытовое губительное для искусства, сферой которого является неординарное, условное. Источником многих его произведений стали хроники, легенды, истории из пуританского прошлого, в которых реальность фантастично «сосуществует» с фантастикой, сказкой, игрой воображения. Как и у многих романтиков, особая заинтересованность прошлым была связана с критическим отношением к современности. В 1841 г. провел определенное время в утопической колонии Мостовая Фарм, а ее распад, как и распад многих других колоний, которые появились в США в 40-х гг. , воспринял как свидетельство эфемерности попыток искусственным путем перестроить общество, как, впрочем, и переработать саму человеческую природу во всех ее разнообразных проявлениях.



Вместе с В. Ирвингом, Е. По Готорн был одним из творцов американской романтической новеллы. Интересуясь прошлым, прежде всего историей Новой Англии, он стремился не столько к точному воспроизведению реалий эпохи, сколько к изображению духовной сферы, процессов формирования нового правосознания, идей государственной независимости, духовной свободы личности. Вообще его новеллистика обозначена пасмурным колоритом. При этом главным предметом внимания писателя остаются не внешние события, а внутреннее содержание, душа человека, ее сердце как арена борьбы Добра и Зла.



Готорн выступал и в романном жанре. Его романам присуща фрагментарность, в них ощущается рука новеллиста. В духе поэтики романтизма он исходил из того, что творец должен уметь переключаться с мира реальности в сферу условности, фантастики, россказни. В предисловии к роману «Дом на семи фронтах» он сформулировал два вида романа: novel, т. е. роман бытовой, и romance («романс»), т. е. роман, построенный на выдумке, игре воображения. Второй вид был ему более близким.



Наиболее известным является знаменитый роман Готорна «Красная буква» («The Scarlet Letter», 1851), в котором особенно чувствительно проявились его писательская философия и эстетика, а также характерные мотивы, связанные с пуританством и историей Новой Англии. Действие романа разворачивается в XVII ст. в Бостоне, одном из центров угрюмого, жестокого пуританства. Завязкой стала яркая сцена на площади, где идет гражданский суд над преступницей-женщиной, которая предала мужа.



Возле позорного столба — Эстер Принн, главная героиня, которая держит на руках внебрачного ребенка, хорошенькую девочку Перл: она отказалась назвать имя своего соблазнителя и осуждается на пожизненное наказание — носить на груди клеймо позора, вышитую на одежде красную букву «А» (от англ. слова «adulteress», т. е. «прелюбодейка»). Обряд суда происходит на глазах у толпы, в которой есть двое причастных к трагедии: молодой священник, соблазнитель Эстер, Артур Диммсдейл, который побоялся назвать свое имя, и ее муж, угрюмый ученый старый Чиллингсворт. И хоть роман богат яркими зарисовками новоанглийского быта, главным, вопреки всему, является не исторический колорит этого уголка Новой Англии, а сложный мир борьбы, страданий, противоречивых страстей, которые связывают этих трех людей. Эстер предстает на страницах романа живым человеком: высокая, красивая, гордая, преисполненная собственного достоинства, благородства и покоя, она мечтала о семейном очаге, уюте, которого была лишена с угрюмым Чиллингсвортом, который вступил в брак с молодой женщиной, чтобы как-то развеять свое одиночество. Морально она возвышается и над своим мужем, черствым книжным червяком, и над своим любовником, слабым и нерешительным.





Одержимый ревностью и жаждой мести, Чиллингсворт похож на мелодраматического разбойника.

