Cочинение «Клянемся помнить их всегда»

Читая бесхитростные рассказы ребят о трудовых и ратных делах своих прадедушек и прабабушек, дедушек и бабушек, понимаешь: фашисты не мог-ли овладеть Москвой, потому что героизм, мужество и стойкость были при-сущи советским людям. Москва в солдатской шинели не склонила головы перед захватчиками. Бойцами считали себя и те, кто находился на трудовом фронте.

Людей, видевших войну своими глазами, становится всё меньше, по мне повезло. Про войну мне много рассказывает моя бабушка. Она до сих пор не может без слёз смотреть фильмы о войне, а в День Победы оплакивает всех своих родственников и близких, вспоминает всё, что ей пришлось пережить и выстрадать.

Перед войной её семья жила в Волоколамске, впоследствии этот город был захвачен немецкими войсками, В день объявления войны (ей тогда было всего десять лет) они, ребята со двора, бегали по улицам и радостно кричали; "Враг будет разбит, победа будет за нами!" Для них это была лишь очередная игра. Но уже через три дня они поняли, что их постигло страшная беда. В го-роде был слышен плач жён и матерей, провожавших на войну своих десен и любимых. А ночью они прислушивались к рёву немецких самолётов, летев-ших бомбить Москву. Дети сразу стали взрослыми. Кто постарше - шли ра-ботать па заводы, заменяя ушедших на фронт, В школах разместили госпи-тали. До середины октября дети ещё учились, правда, не в здании школы, а в приспособленных помещениях. 20 числа этого месяца городское радио объя-вило, что власти покидают город. Моя прабабушка собрала детям сумки со сменой белья и вместе с отступающими пошла в сторону Москвы, В деревне Язвище, на станции Чисмено, они остановились у дальних родственников. Здесь их и настигла немецкая армия.

Надо было как-то жить, и моя прабабушка со своей дочерью решила вер-нуться и Волоколамск - домой. Идти нужно было двадцать пять километров, дорога шла лесом. Очень часто по дороге попадались трупы солдат. Праба-бушка не могла пройти, не посмотрев, не её ли это сынок Лёнечка, который ушел добровольцем на фронт, а было ему всего семнадцать лет. Он успел прислать домой только три письма. В последнем письме писал, что они дер-жат оборону под Вязьмой. В ночь с 10 на 11 октября 1941 года их полк погиб, прикрывая выход; войск из окружения. Об атом бабушка узнала много лет спустя, после долгих и мучительных поисков.

С большим трудом добрались они до Волоколамска. Их взору предстал разбомбленный город разграбленный дом. Приют нашли у старой знакомой на той же улице, Но как быть дальше, что кушать? Решили пойти в деревню, к бабушке и дедушке. Она находилась неподалеку, за рекой Ламой. Это стадо ещё одной трагедией. Волоколамск был освобождён через пять дней, но за Ламой у немцев была вторая линия обороны. А сколько было бомбёжек, и каких! Когда воет падающая бомба, и, кажется, что она ударит именно в за-тылок, когда качается земля от взрыва, когда воют миномёты, бабушка гово-рит, что она сама выла чуть тише. Голод, холод, страдания, потеря близких и разруха - вот что выпало на долю наших бабушек и прабабушек.

Не сладкой оказалась и дальнейшая жизнь. Когда фашисты отступили, брат, бабушки Миша пошёл работать на завод (было ему тринадцать лет), а когда приходил на обед есть похлёбку из картошки, он говорил: "Как хочется откусить хлеба целую полушку". Вот какая была мечта у тринадцатилетних работяг. Они были маленькими мужичками. Бабушка говорит: "У нас не было детства, мы сразу стали взрослыми", И всё же они учились. Писать приходилось на всякой обёрточной бумаге. Учебников на класс было - че-тыре-пять. Учили по очереди. После школы шли в госпитали - писали письма раненым, давали концерты и начинали радоваться жизни. Вместе со всем народом ждали победы, которая, наконец, наступила -долгожданная, выстраданная. Люди смеялись, целовались, плакали о тех, кто не дожил, не дошел, недолюбил.

Вечная им слава!