Cочинение «Книга как центральный фабульный мотив»

Библиотеки, фонды, энциклопедии, любые справочники, любая изобразительная информация. . . "- рекламирует у Н. Байтова один из бизнесменов перспективы, открываемые Интернетом. Похоже, что, в отличие от незадачливого стародума из повести "Суд Париса", новые литераторы широко ими пользуются. Не знаю, были бы так пространны и экзотичны выписки из криминалистических и судебно-медицинских справочников, из древнерусских источников и антологий российской философской мысли у Шишкина, из энциклопедий по орнитологии и ботанике у Королева, из "Мифов народов мира" у всех, всех, всех, если б эти томищи надо было стаскивать с полок, рыться в них, а то и отправляться за ними в библиотеку. (Только насчет Толстой поручусь, что осколки русских стихов, коими она насытила "Кысь", засели в ее памяти с детства. ) А так - почему не нагромождать эффектные реестры любого свойства, удостаиваясь от критики сравнения с мэтром Рабле, ученейшим энциклопедистом своего времени?



Но это - технологическая мелочь. Гораздо важней, что общим коэффициентом совершенно разных сюжетов, предлагаемых авторами с совершенно разными индивидуальностями, оказывается КНИГА. "Я упал в книгу", - возглас персонажа из "Змеи в зеркале" мог бы стать хоровым кличем всех ярко-модных перьев. Если "ранний" постмодернизм уверял, что жизнь есть текст, то на следующей стадии - текст есть жизнь, ее ДНК.



Это правило может действовать в нескольких модусах; они, конечно, переплетаются, но. . . да поможет мне "владыка Пропп"!



- Книга как центральный фабульный мотив. Кабы не "старопечатные книги", сюжет "Кыси" не стронулся бы с места после нескольких десятков абсолютно статичных страниц. Чтобы его сдвинуть, пришлось главного героя наделить страстью книгочея. В "Князе ветра" рассказ заштатного писателя и его же бульварный детективчик определяют чуть ли не геополитические движения масс и уж, во всяком случае, жизнь и смерть частных лиц. Погоня в масках и со стрельбой оказывается рекламной кампанией по сбыту книжной новинки. Все нужные сведения для разгадки криминальной тайны следует раздобыть опять-таки из подручных текстов (насчитав их не меньше восьми, я сбилась со счета), и это создает в читательской голове невыносимый информационный шум. Там, где Шерлок Холмс ползал с лупой, а мисс Марпл выспрашивала кумушек, теперь листают страницы.



- Книга как источник римейков. Речь не о Шишкине, он уже миновал эту стадию в прежних сочинениях и теперь только намеками воспроизводит то антураж "Трех сестер", то сплетню из биографии Блока. Но что такое, как не иронический (и весьма пунктуальный) римейк хрестоматийного романа Р. Брэдбери, - "Кысь" с ее санитарами, изымающими книги во имя их "спасения" вместо пожарных, делающих то же самое ради их, книг, уничтожения: и там и здесь тайная полиция носит эвфемистические имена, противоположные ее функциям, и здесь и там погибают диссиденты-книговладельцы и вообще утверждается полный

тоталитаризм. А касаемо того, что у Брэдбери книга - свет в руках просвещенных людей, а у Толстой - тьма в руках людей темных, так ведь "солнечный зенит гуманизма"4 давно позади, и вопль: "Искусство гибнет!" - стал (по Толстой) последним прибежищем негодяев. (Любопытно, что та же тема книг как решителей участи явилась стержнем и "жизнеподобных" уткинских "Самоучек", в свою очередь, римейка "Великого Гэтсби". )



"Человек-язык" - конечно, римейк бродячего сюжета о красавице и чудовище (конкретно - сознательно упомянутого в романе "Аленького цветочка"), римейк тоже иронический, но вдобавок моралистический: несмотря на достоинства "чудовища", обнаруживающего признаки мудрости, жертвенности и даже святости, красавица остается с красавцем и, в качестве музы, с творцом красоты, чудовищу же, подвижнически уходящему из жизни, не уготована земная награда, так устроен мир, мужайся, читатель!



Атмосфера, словно метеоритным дождем, пронизана осколками прежде бывших "текстов", - тут я полностью согласна с Толстой, смоделировавшей именно такое, гаснущее, осколочное, бытование прекрасных стихов и вообще "наследия". М. Галина наделяет одесских интеллигентных тусовщиков именами Добролюбова (видимо, Александра), Лохвицкой и Генриэтты Давыдовны (это, кажись, из Олейникова). У Толстой соответственно - Федоры Кузьмичи и Константины Леонтьичи. Уже не удивительно, что и Петрушевская в одном из традиционных для нее новых рассказов именует лиц, нисколько не похожих на толстовских, Элен и Пьером Безуховыми, - через это как бы дополнительный смысл открывается, даже когда его нет.



Иногда "старопечатное" произведение может взбрыкнуть и подставить подножку своему пользователю. Королеву невдомек, что в его "Человеке-языке" даже полустраничный дайджест тургеневской "Муму", даже в усмешливой аранжировке, способен напрочь убить весь роман со всеми страстями-мордастями: участь маленькой собачки и ее хозяина в тысячный раз заставляет сжаться сердце, каковой эффект для творца новейшего Муму недостижим, сколько ни называй собачку "сапась-кой", а Боженьку "посенькой".



- Книга как вместилище оккультных смыслов. Старое, как мир, или, точнее, так Древний мир, верование, что текст, состоящий из знаков, несет помимо явного тайный смысл, ключевой по отношению к стихиям мироздания, - это верование не могло не быть востребовано в современном психическом климате. Беря его за отправной пункт, писатель обретает ряд неординарных рычагов. Во-первых, слову, любому оброненному или выскочившему из-под клавиш, приписывается, по магической аналогии со Словом, творящая сила. "Господи, да мы сами

слова!" - восклицает один из призрачных фигурантов Шишкина. "Все вокруг нас, этот шезлонг, мой халат, это животное, небесный купол, ты и я, наконец, - все это слова, слова, слова. . . Нет ничего выдуманного, если оно сказано", - непроизвольно совпадает с ним ясновидец из королёвской "Змеи в зеркале" (последнюю фразу просто нельзя не закурсивить). Это кредо - не шуточное. Химерические миры, сказавшиеся словом, забывают о своем отличии от мироздания, теряют приличествующую условным конструкциям скромность; словоизвержение уводит вас в лабиринты комбинаторики, накрывает шумовой волной5, отучает удивляться: красные вороны так красные вороны, перелетные куры так перелетные куры (любопытно, что Успенский и Толстая оба начали свои романы с этих рифмующихся птичек), новорожденная мужская голова - не худо и это, мифологично и психоаналитично. У такого метода возможности уходят в беспредельность (или, что-то же, в беспредел, как в "Мифогенной любви каст" Ануфриева и Пепперштейна, о которой я уже высказывалась).



Во-вторых и в-главных. Писатель освобождается от задачи порождения смысла; смысл отныне можно не извлекать из зримой логики обстоятельств, а привлекать из области "сокрытого". ("По существу, все предметы вокруг нас - это отражение и эхо сокрытого" - Анатолий Королев.

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