Cочинение «Книги Древней Руси»

Каменья, золотые пластинки, эмаль. Заказать такую книгу могли только зажиточные люди. Тем не менее во многих монастырях, при княжеских дворах и церквях были уже богатые библиотеки. С давних времен восточные славяне вели постоянные войны с соседними государствами, которые нападали на русские земли. В XI - XII ст. южными соседями Руси были половцы, которые пришли из глубин Азии. Их многочисленные орды, племена и межплеменные объединения занимали большую территорию от Волги до Днепра, от Черного и Азовского морей к полосе лесостепи.



В мирное время половцы и восточные славяне никогда не враждовали. Каждый на своей земле выпасал скот, выращивал урожай, занимался ремеслами и охотой, вел торговлю с соседними племенами. Раздор порождала захватническая политика господствующей верхушки. Половецкие ханы со своими войсками нападали на соседние страны. Набегая на русские княжества, половцы грабили, жгли, разрушали города и поселения, убивали старых и малых, а молодежь забирали в плен. Чтобы предупредить набеги половцев, русские князья также делали походы на их земли. Между самими русскими князьями не всегда было согласие. Все более часто вспыхивали междоусобные войны. Единое государство постепенно распалось на полтора десятка самостоятельных княжеств. Объединяясь в группы, князья нападали один на один, чтобы увеличить свои владения и богатства.

Это приводило к кровопролитным стычкам, в которых гибли тысячи единокровных русичей - как воинов, так и мирных тружеников городов и поселений. Если бы все русские земли общими силами оборонялись от агрессивных соседей, то всегда бы побеждали их. Тем не менее, некоторые князья желали действовать поодиночке, что часто приводило к поражению русичей.