Cочинение «Книги Киевской Руси»

Книга – уникальное, исторически сформированное, универсальное средство фиксации, сохранения и передачи, во времени и пространстве общественных приобретений и ценностей. Она развивалась одновременно с развитием общества, воплощая в себе его основные достижения и отвечая требованиям той или иной исторической эпохи. Книга как продукт, созданный в сфере материального производства, имеет материальную форму, характерную для каждого исторического отрезка времени. Вместе с тем она влияет на самую тонкую сферу человека - на его духовный мир, под воздействием книги у каждого индивида возникают разные идеи, образы, мысли, которые в процессе существования формируют совокупное знание, дают толчок новому витку развития общественного сознания. Невзирая на дуализм, заложенный в природе книги, она является единственным целостным организмом, который имеет своеобразную, характерную для каждой эпохи эстетику, воплощенную в художественно графических формах. Писатель — человек, который пишет художественные произведения; лицо, для которого литературная деятельность является профессией; литератор, мастер слова, работник пера.