Cочинение ««Книги - наши лучшие друзья» »

Книги - это источники информации, знаний, воспитания. Они окружают нас с самого рождения. Вначале это "малютки" со множеством цветных картинок, сказок, загадок, они помогают ребенку мыслить, а потом произносить первые слова. Малыш растет, и взрослеют его книги. Мы узнаем, что на земном шаре есть леса, поля, равнины и горы, моря, реки и озера. Перед нашим взором проходят поэтические картины природы, будто слышим песнь ручейков, шум лесов и дубрав, звон косы в росистом лугу. Мы познаем мир: видим, как сменяются дни и ночи. Осень и зима, весна и лето. Узнаем, что такое тундра и тайга, какое поле самое большое; где живут животные, какие они; сколько звезд на небе; почему в космос летают на ракете; "чем пахнут ремесла" - книга дает нам ответы на тысячи "почему". Книга - чудесный мир превращений, через который мы "видим" чужую боль, страдания, радость, счастье. Она не только дает нам знания, но и учит доброте и сердечности. Это единственный наш учитель, с которым мы не расстаемся всю жизнь