Cочинение «Кого я считаю настоящим другом (рассуждение)»

Ответить на этот вопрос и просто, и в то же время трудно. Просто, потому что все как будто бы знают, каким должен быть друг: прежде всего верным и преданным, а еще добрым, честным, смелым, отзывчивым, таким, который не побоится сказать тебе всю правду, но всегда поддержит в сложной ситуации…



Трудно, потому что ты и сам должен соответствовать этим качествам. Трудно, потому что мы больше думаем о себе, свои интересы ставим выше интересов другого человека. От другого же требуем самопожертвования. Но ведь движение всегда должно быть обоюдным. А у нас чаще всего — одностороннее. Если один движется, а второй стоит на месте, получится ли сближение? Наверное, да. Но оно будет несправедливым. Один — пройдет свой отрезок пути, а второй — нет. Иногда мне кажется, что мы предъявляем чрезмерные требования к своим друзьям. Ведь каждый человек имеет право на ошибку, у каждого есть недостатки. Наверное, мы это поймем позже, когда повзрослеем и станем мудрее.



А пока все-таки надо думать о том, что если ты хочешь, чтобы тебя назвали настоящим другом, нужно самому быть таким, каким ты хотел бы видеть своего друга