Cочинение «Колесо воспоминаний»

О просторах и красоте нашей Родины я могу судить не по учебнику географии. Мои родители военнослужащие, им пришлось служить в разных уголках нашей страны, и наша семья много раз переезжала. А началось все с Красноярского края, где родился мой старший брат.



…Сейчас я живу в городе Красногорске. После тихих военных городков я окунулась в шумную жизнь относительно большого города. В нем удивительно сочетаются старые кварталы с деревянными домами, палисадниками и совершенно новые микрорайоны с местными высотками.



Вот маленький, как игрушечный, Знаменский Храм. Сочетание красного и белого, золота куполов и зелени цветников придает храму нарядность, торжественность и какой – то тихий уют.



Пройти немного дальше и перед нами современное здание: Дворец культуры « Подмосковье» - сочетание бетона, металла и стекла. В праздники здесь бывает салют, в теплое время года работают фонтаны. Красота!



А в парке есть «Колесо обозрения». С самой верхней точки Красногорск виден как на ладони. Вот за деревьями Ильинское шоссе, мой район, моя школа, мой дом… мой край. Мысли и воображения уносят меня далеко – далеко.



Родилась я в Иркутской области, в небольшом поселке. Конечно же своих воспоминаний у меня нет, но о крае знаю по рассказам родителей и по фотографиям. Вот лесная полянка, а это багульник. Вот берег Байкала, а это Байкал зимой…



Потом жили в военном городке, недалеко от города Серпухова Московской области. Городок со всех сторон был окружен лесом. Большое удовольствие я получала от сбора грибов. Как приятно бродить по лесу, наслаждаться природой и складывать в корзину очередной крепкий боровичок или ярко – красный подосиновик! Мне нравилось там жить. Тихий городок, живущий своей спокойной жизнью. Казалось, вот это тот уголок, который может стать для меня родным. Но…мы готовимся к очередному переезду.



Последний вечер в городке. Какое – то странное чувство испытывала, глядя на собранные вещи и на узкую улицу городка. Я уеду, а все остальное останется. Лес, спортивные площадки, штаб, куда папа ходил на работу…Но я с собой увезла самые теплые воспоминания, приятные мелочи, купленные в местном магазине и фотографии.



…Колесо медленно опускает меня вниз. Взгляд мой падает на красивую клумбу с розами. И я вспоминаю бабушкин сад в Ряжске, и её розы. Это необыкновенные цветы. Мне нравится их красота, аромат, свежесть. Они – главное украшение сада. Я видела этот сад во все времена года: и когда он цвел красивыми бело-розовыми душистыми цветами, и когда ветви склонялись до земли от тяжелых яблок, и когда он стоял мрачный, черный в осенней прохладе, и когда полностью окутан пушистым снегом… Это самый милый моему сердцу уголок, это моя маленькая родина.



И вот я стою уже на площадке, Колесо медленно поднимает вверх других посетителей. Возможно, кто-нибудь из них тоже погрузится в воспоминания о своих родных краях. Родина… Она ведь огромна и одновременно мала, она дорога независимо от масштабов и богатства.