Cочинение «Комната младшего брата»

когда я захожу в комнату моего младшего брата, сразу вспоминаю свое детство (себя я маленьким давно не считаю) и мне иногда хочется оказаться на его месте. Представьте себе, еще не надо ходить в школу, делать каждый день уроки, соблюдать дисциплину. Ответственности никакой — играй, резвись, капризничай. Тебе все разрешено, потому что ты маленький, а значит, главный.



Вот спортивный уголок. Мне шведская стенка уже не кажется такой высокой, как ему, и взгляд с верхней перекладины вниз меня не страшит. По канату я влезаю легко и быстро, а братишка — медленно и с опаской, руки у него не такие крепкие и сильные, как у меня. Брат еще может выполнить упражнения на кольцах, а я — нет: ноги касаются пола. Ему можно кататься на подвесных качелях хоть целый день, а я уже взрослый, но не катаюсь не поэтому: не хватает времени.



Вот большая коробка с игрушками. Половина из них — мои. Половина потому, что я тоже, как и он, в детстве был любознательным ребенком: мне было интересно, из каких деталей состоят машины, и я, конечно же, разбирал их. Собрать смог не все. Часто



оставались лишние детали. . . Мягких игрушек немного, я их тоже не очень любил. А вот таких замечательных конструкторов несколько лет назад и в продаже не было! У меня были кубики и пара коробок простых конструкторов. «Лего» — совсем другое дело: из его деталей получаются фантастические города и автомобили, и я в свободное время строю вместе с братом крепости и крейсеры, башни и пирамиды, космические корабли и роботов-марсиан.



Под кроватью целый автомобильный гараж: пластмассовые, металлические машины, радиоуправляемые и инерционные.



В шкафу, конечно, не совсем идеальный порядок. Футболки вперемешку с носками и джинсами. На полках — игры, вылепленные фигурки людей и животных, карандаши, краски, фломастеры и много книг. Детские книги. Я к ним бережно относился, и брату они достались в неплохом состоянии.



Около телевизора стойка видеокассет. Тут я разделяю вкус брата: я тоже люблю посмотреть и про Винни-Пуха, и про дядю Федора, и про Шрека, и про человека-паука.



На стенах комнаты — рисунки и аппликации, сделанные в детском саду. На столе и в его ящичках соседствуют самые разные предметы: фломастеры и проволочки, детали игрушек и пластилин, оторванные пуговицы и деревянный меч (даже не помню, где он его отыскал). В этом он похож на меня.



Около стены стоит его кровать, а одна из спинок, та, что к двери, сделана в виде черной доски. Брат рисует на ней цветными мелками и учится писать. Он оставляет мне смешные записи с ошибками («С Дном ражденя!», «Я тебя лублу»), но мне приятно.



Очень хочется вернуться в счастливое беззаботное детство: ходить в детский сад, делать глупые ошибки, ходить в кино с родителями и жить сегодняшним днем. Брат этого еще не понял, он, конечно, мечтает скорее вырасти, стать взрослым и важным, как я. А для меня его комната — путешествие в мое детство — еще такое близкое и уже такое далекое. . .