Cочинение «Комната моей бабушки (описание интерьера)»

Мне нравится бывать в моей прабабушки. Не только потому, что она всегда готовит к моему приходу то вкусненькое и очень радуется мне. Входя в ее небольшую скромную однокомнатную квартиру, я якобы попадаю в древность. Чудеса начинаются в прихожей. Сразу с порога я вижу свое отражение в старинном трюмо. Оно почти достигает потолка. Правда, в некоторых местах зеркало потемнело, однако это не умаляет его ценности. У него резные ножки, широкий столик. Он покрыт вышитой белоснежной накрахмаленной салфеткой, которую вышивала сама прабабушка. На ней аккуратно расположились в красивой вазе щетка для волос, разные пилочки, щипчики и прочие косметические принадлежности. Здесь стоят подаренные мной духи. Правда, она почему-то редко пользуется ими. А вот губных помад у нее несколько оттенков. Тюбики также стоят на трюмо. Прабабушка никогда не выйдет на улицу, не подкрасив губы. А вот и прабабушкина комната. Сколько раз родители предлагали ей заменить мебель на современную. Но она не хочет расставаться ни с одной вещью. Вот хотя бы с этим буфетом. Будто бы он сделан в начале прошлого века. Громоздкий, пузатый, но глаз не отвести от множества дверей, резных, с выпуклым художественным стеклом. Это желтоватое стекло словно волшебное. Оно увеличивает чашки, бокалы, вазы. Так и тянет открыть одну из этих дверей, чтобы попасть в волшебную сказку. Дерево буфета старое, покрытое темным лаком, который со времени потемнел. От буфета даже повевает древностью.



Посреди комнаты – дубовый старинный стол. Он квадратный. Столешница сложена мозаикой из элементов, сделанных из деревьев разных пород. Стол опирается на массивные ножки. Промеж них – деревянные перекладины. Когда я была совсем маленькой, я любила на них сидеть. А еще у прабабушки есть диван. Как же не присесть на прохладную кожу старого дивана! У него высокая спинка с зеркалом, полочки, на которых стоят смешные фарфоровые слоники. По бокам дивана – толстые кожаные валики. Они заменяют подушки. Я не стану описывать ни этажерку с книгами, которая стоит между диваном и буфетом, ни шифоньер, разместившийся в правом углу, между входной дверью и простенком. А вот телевизор у прабабушки современный. От этого подарка моих родителей она не отказалась.