Cочинение «Комната моей подруги»

Мы с Оксаной, моей одноклассницей, дружим уже восемь лет, и я часто хожу к ней в гости. Мне очень нравится бывать у нее дома, потому что там я чувствую себя спокойно и уютно.

Комната Оксаны аккуратная, светлая, скромно меблированная. Возле окна стоит письменный стол и два стула. На столе -- вазочка с карандашами и фломастерами, фотография в старинной рамке, несколько тетрадей и любимая книга. Недалеко от двери -- швейная машинка, ведь Оксана -- настоящая мастерица. С первого класса она шьет и моделирует одежду. Сначала она делала это для кукол, а теперь -- и для себя. Напротив машинки -- диван-кровать, застеленная синим покрывалом. На диване сидит любимая кукла Маша, с которой Оксана уже давно не играет, но продолжает шить ей красивые наряды.

В левом углу комнаты стоит старинный книжный шкаф, на полках которого аккуратно сложены учебники, художественные книги, альбомы с фотографиями.

В правом углу -- платяной шкаф. На полу лежит темно-зеленый ковер, на котором Оксана часто раскладывает свои выкройки, рисунки новых моделей одежды и журналы.

Окна комнаты украшают шторы из прозрачной голубой ткани. Мне кажется, что все здесь соответствует характеру хозяйки, поэтому в комнате так уютно