Cочинение «Кому бы я хотел поставить памятник?»

В нашей жизни существует огромное количество людей, которые сделали нашу историю, прославляли нашу Родину в различных эпохах становления государства. Это были деятели науки и искусства, истории и спорта, великие полководцы и императоры. История знает имена людей, без которых развитие страны было бы невозможно. Одним из таких людей является великий князь Московский Дмитрий, впоследствии получивший прозвище Донской. Его роль в истории трудно переоценить, так как он сделал невозможное, он объединил Русь против татаро-монгольского нашествия. Князь Дмитрий остановил насилие, разбой, бесчеловечное обращение с людьми. Он один из немногих людей того времени, кто, по сути, спас не только Русь от монгольского ига, но и без преувеличения всю Европу. Я бы хотел поставить памятник этому человеку в виде высокого и сильного мужчины, его взгляд должен уходить вдаль, навстречу коварному и бесчеловечному врагу. Дмитрия Донского можно назвать героем своего времени. Он храбрый и мужественный человек, который не побоялся выйти на Куликово поле вместе со своей дружиной и встретить врага плечом к плечу с товарищами.



Этому великому полководцу и государственному деятелю по праву отведена столь высокая роль в истории. В заключение я хотел бы сказать, что таких людей, как Дмитрий Донской, должны знать не только в России, но и во всем мире.