Cочинение «Кому бы я хотела поставить памятник?»

В своей книге «От Руси к России» Лев Николаевич Гумилев, знаменитый русский историк, замечает, что не любить и не знать историю своей страны могут лишь люди, не любящие свою Родину, не гордящиеся ею, а значит не достойные звания гражданина своей страны. Памятник — это, прежде всего, память, история.



Во многих городах России поставлены памятники, посвященные историческим деятелям. Среди них особо эффектно выделяется монумент в честь тысячелетия Руси в Новгороде. Его скульптурная композиция включает в себя всех великих правителей России начиная с Рюрика и заканчивая последними членами императорской фамилии. Но я бы хотела особенно выделить роль Владимира I Святого в становлении русского государства.



В те далекие времена Русь населяли множество различных народов: славяне, варяги, балты, различные финно-угорские племена. Даже славяне различных родов отличались по обычаям и верованиям. Престиж языческой Руси в остальном мире был невысок. Кроме того, различные языческие пережитки (обряды кражи невест, кровавые жертвоприношения и др. ) значительно затормаживали развитие Руси как самостоятельного государства.



Владимир Святой (он же Красно Солнышко) с самого начала своего правления пытался реформировать язычество. Он провел языческую реформу, которая, к сожалению, провалилась. Тогда Владимир понял неизбежность принятия христианства.



Но тут возникла иная проблема. Принимать другую веру на условиях Константинополя — значит попасть в какой-то степени в зависимость от Византии, что было недопустимо.



Владимир Святославович придумал оптимальное решение этого вопроса и учредил на Руси самостоятельную церковь.



Историк Дулуман писал: «Христианство для русского народа не было добром или злом, а тем и другим одновременно». Я позволю себе не согласиться с ним. Да, христианство оправдывало неравенство, что в дальнейшем привело к появлению зависимых категорий населения, да, на протяжении многих веков после крещения Руси язычники безжалостно уничтожались, да, византийский вариант христианства отдалил нашу страну от стран Западной Европы. Но со времен Владимира возрос международный престиж Руси, изживались языческие пережитки, ускорялось развитие культуры и к тому же усилилось единство русского народа, ускорилось формирование русского государства. Я полагаю, именно из-за принятия христианства Русь развивалась как единая многонациональная страна, а не распалась на множество небольших государств. И именно благодаря этому Россия стала такой, какой мы видим ее сейчас. По этим причинам, я думаю, Владимир I Святой достоин памятника в одном из главных городов России.