Cочинение «Концептуализм в российском искусстве »

В 1970-е годы в российском искусстве - как реакция на тоталитарную действительность и эстетику и как проявление общеевропейской тенденции - возник концептуализм. Предшественниками его в некоторой степени могут считаться обэриуты, предвестниками в 1960-е годы были "лианозовцы" и Вс. Некрасов, мэтрами в 1970-1980-е стали московские поэты Д. А. Пригов и Л. Рубинштейн, а закат знаменуют "преодолевшие" в 1990-е годы эту поэтику Т. Кибиров и С. Гандлевский.



"Поэтика идейных схем и стереотипов", "искусство как идея" - вот ставшие общепринятыми определения концептуализма.



Концепт - это мертвая или отмирающая (в представлении поэта) идея (лозунг), навязший в зубах штамп, клише. Но подается концепт по видимости "серьезно" и словно бы "изнутри" этого заидеологизированного мира. В результате не просто возникает иронический эффект - схема "кончает жизнь самоубийством".



Вот как это происходит в одном из стихотворений Дмитрия Александровича Пригова:



Течет красавица Ока

Среди красавицы Калуги

Народ-красавец ноги-руки

Под солнцем греет здесь с утра



Днем на работу он уходит

К красавцу черному станку

А к вечеру опять приходит

Жить на красавицу Оку



И это есть, быть может, кстати

Та красота, что через год

Иль через два, но в результате

Всю землю красотой спасет



Заболтанная, опошленная в советское время формула Достоевского стала обозначать нечто противоположное своему изначальному смыслу. И именно "эстетика ничтожного и пошлого" (А. Хансен-Лёве) в такой концентрации, "идейностью идейность поправ", очищает культуру от сора стереотипов.



Часто Пригов использует не отдельные формулы, а целые тексты, в той или иной степени "узаконенные" советской культурой. Вот, например, трансформация светловской "Гренады":



Вашингтон он покинул

Ушел воевать

Чтоб землю в Гренаде

Американцам отдать



И видел: над Кубой

Всходила лунаИ бородатые губы

Шептали: Хрена

Вам



В поисках литературных аналогий с приговским героем критики называют и Козьму Пруткова, и капитана Лебядкина из "Бесов" Достоевского. Понятие "эстетика ничтожного и пошлого" отчасти подтверждает справедливость таких аналогий. Так, приговские стихи о Милицанере чем-то напоминают "Военные афоризмы" Пруткова: глубокомысленно-пустые размышления прутковского полковника, комментатора афоризмов, и его образ в целом ассоциируются с приговским Милицанером, "величественно" пьющим пиво "в буфете Дома литераторов":





Он представляет собой Жизнь

Явившуюся в форме Долга

Жизнь - кратка, а Искусство - долго

И в схватке побеждает Жизнь



Более утонченный, "интеллигентский" вариант концептуализма представляют собой "стихи на библиотечных карточках" Л. Рубинштейна (библиотечные карточки - не причуда, это наследство прежней профессии автора; перекладывание карточек и монотонное воспроизведение их содержимого - наиболее естественная форма существования текстов Рубинштейна). Важное их отличие от приговских состоит еще и в том, что "каталожная" поэзия по определению является дробной и до известной степени полифоничной. Полифонизм этот, правда, доведен до своего предела, и строчка-реплика никак не может претендовать на отражение чьего-то целостного мира. Показателен в этом отношении текст, который называется "Появление героя". Начинается он "броуновским движением" реплик:





- Ну что я вам могу сказать?

- Он что-то знает, но молчит.

- Не знаю, может ты и прав.

- Он и полезней, и вкусней.

- У первого вагона в семь.

- Там дальше про ученика.

- Пойдемте. Я как раз туда.

- Ну что, решили что-нибудь?

- Сел - и до самого конца.

- Послушай, что я написал.

- А можно прямо через двор.

- Он вам не очень надоел?

- А можно завтра - не горит.

- Давай попробуем еще.

- Благодарю вас, я сама.

- Да как-то я уже привык.

- Мне это нужно или вам?

- Ты тоже в общем-то не прав.

- А что там про ученика?

- Я ж говорил тебе: не лезь!

- Оставь меня - мне тяжело.

- Ну, ты бы позвонил, узнал. . .

- Какой-то вечно мрачный, злой. . .

- Ты хоть бы форточку открыл.

- Еще разок - и по домам.

- Жратва там, правда, будь здоров.

- Примерила, смотрю - как раз.

- А может быть, еще разок?



Такой текст, а вернее, такая сумма микротекстов напоминает визуально-вербальные работы 1970-х годов лидера концептуализма в изобразительном искусстве И.

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