Cочинение «Концепции постмодернизма зарубежной литературе второй половины ХХ века»

В качестве определения современного этапа в развитии философии, искусства и науки используется термин "постмодернизм", объединяющий все многообразие проявлений культурной деятельности человека, живущего во второй половине ХХ века. Уже несколько десятилетий ведутся бурные дискуссии об этом феномене. И хотя некоторые ученые утверждают, что постмодернизм закончился, и мы живем в новой культурной эпохе, постмодернизм остается относительно изученным явлением, представления о котором постоянно уточняются. Среди ученых, исследующих феномен постмодернизма, часто отсутствует единство мнений. Единственным бесспорным достижением научной полемики является спонтанно возникающая реакция людей, которые вздрагивают при слове "постмодернизм". М. Н. Липовецкий остроумно замечает, что "постмодернизм придуман критиками для собственного удовольствия и исчезнет, как только они, критики, договорятся о том, что же все-таки имеется в виду".



Смысл термина "постмодернизм".



Постмодернизм – это производное от понятия "постмодерн", возникшего в то время, когда самого явления еще не существовало – впервые термин был употреблен Р. Паннвицем в книге "Кризис европейской культуры" (1917) как определение эпохи, характеризующейся ощущением завершенности целого этапа культурно-исторического развития и начала эволюционного кризиса.



Термин "постмодернизм" был введен в культурный оборот в 1920 – 30-е гг. в качестве обозначения литературы, идущей на смену модернизму. Термин не прижился и широкого распространения в первой трети столетия не получил, будучи заменяемым синонимами "ультрамодернизм" или "сверхмодернизм". Только в работах структуралистов 1960-х гг. , которые стали рассматривать постмодерн в качестве особой парадигмы и эпистемы, постмодернизм обрел черты идейной программы. Современная трактовка постмодернизма отличается многозначностью. И. С. Скоропанова выделяет следующие функции термина "постмодернизм", который служит для обозначения:



1) нового периода в развитии культуры;



2) стиля постнеклассического научного мышления;



3) нового художественного стиля, характерного для различных видов современного искусства;



4) нового художественного направления (в архитектуре, живописи, литературе и т. д. );



5) художественно-эстетической системы, сложившейся во второй половине ХХ в. ;



6) теоретической рефлексии на эти явления (в философии, эстетике)



Термин "постмодернизм" до настоящего времени устоялся не окончательно и применяется в эстетике и литературной критике параллельно с дублирующими терминами "постструктурализм", "поставангардизм", "трансавангард", "искусство деконструкции" и другими.



Наиболее точным и всеобъемлющим из существующих на сегодняшний день представляется определение постмодернизма, данное И. П. Ильиным в энциклопедическом словаре "Зарубежное литературоведение": "многозначный и динамически подвижный в зависимости от исторического, социального и национального контекста комплекс философских, эпистемологических, научно-теоретических и эмоционально-эстетических представлений", "характеристика определенного менталитета, специфического способа мировосприятия, мироощущения и оценки как познавательных возможностей человека, так и его роли и места в окружающем мире". Иначе говоря, постмодернизм – это тип культурного сознания, сложившийся во второй половине ХХ века.



По мнению американского теоретика Ф. Джеймисона, появление постмодернизма можно датировать со времен послевоенного бума в США (с конца 1940-х – начала 1950-х гг. ), а во Франции – с установления Пятой республики (1958 г. ). Но постмодернизм представляет собой мультинациональное явление: американский теоретик Хаг Д. Сильверман утверждает, что "у постмодернизма нет родины". Сегодня ситуацию постмодернизма переживают культуры разных стран, а самой постмодернистской страной, по мнению Жака Деррида, является Япония.



Постмодернизм возникает как реакция на новую историческую реальность, сложившуюся в мире после второй мировой войны. Среди объективных предпосылок формирования постмодернизма можно выделить три основных фактора:



1) возросшая исчерпанность управленческого потенциала государства в формировании условий безопасного существования. Постмодернизм явился проводником нового постиндустриального общества, сменяющего традиционное буржуазное. В постиндустриальном обществе произошла смена ценностной парадигмы: привычные экономические и политические ценности – власть, деньги, производство – стали подвергаться деконструкции. В новом обществе единственной ценностью становится информация;



2) растущая антигуманность процессов технологического общения, выхолащивающих сердце и душу из процессов коммуникации;



3) активное включение в жизнь общества новых социальных групп, которые ранее были аутсайдерами, таких как феминистские и экологические движения.



Ж. Ф. Лиотар в работе "Состояние постмодерна" (1979), в названии которой, кстати, впервые присутствовал термин постмодерн, отмечал, что закономерным плодом рационалистического индустриального процесса стали тоталитаризм, противостояние севера и юга и Аушвиц. После Аушвица (Освенцима) в истории человечества начинается новая эпоха, которая требует новых принципов художественного выражения, которые и были найдены в искусстве постмодернизма.



Соотношение модернизма и постмодернизма.



Определить содержание понятия "постмодернизм" представляется возможным через соотношение с модернизмом. Модернизм в современной науке понимается как тип культурного сознания, который реализуется в художественной практике символизма, экспрессионизма и акмеизма. В социально-историческом контексте под модернизмом подразумевается период в развитии культуры с конца ХIХ до середины ХХ века, то есть от импрессионизма до нового романа и театра абсурда. Нижней хронологической границей модернизма является "реалистическая", или позитивистская, культура ХХ века, верхней – постмодернизм .