Cочинение «Короткий миг детства»

Сочинение по дилогии Г. Стельмаха « Гуси-Лебеди летят», «Щедрый вечер».

Среди многих произведений Михаила Стельмаха отдельно стоят две повести - « Гуси-Лебеди летят», «Щедрый вечер». Автобиографические произведение по своему смыслу, оно передает ту атмосферу, в которой возрастал и формировался маленький Мишутка, раскрывают тайну его детских переживаний и мечтаний. Мы видим героя в обычных ежедневных хлопотах сельского человека: он пасет лошадку, собирает грибы, ягоды, помогает родителям по хозяйству. Но жизнь его нельзя назвать серой и будничной. В мире детства мальчик будто слился в одно два начала: сказочное и реальное. Так и возрастает он среди замечательной загадочной природы, веря и не веря в тайну жар-птицы, выглядывая по садочкам и левадам лето, которое оставляет по себе то расцветшая земляника, то спелые вишни. Мишутка - непоседливый, хулиганистый, и, вместе с тем, доброжелательный и чуткий. Есть у Мишутки и еще одна черта, которая выделяет его из других детей : «слабость» или «глупость», по словам односельчан ненасытная - жажда к чтению. Мишутка читает все подряд, что не успели докурить в «селе». Ради возможности читать он терпит много неприятностей: и сетование матери, и насмешка других детей. Но то влечение к знаниям не осталося напрасным: Мишутка с удовлетворением и успехом учится в школе. Поражает рассказ его об отцовской киреи. В ней носил его отец к школе зимой, когда Мишутка не имел обуви, «я чуть не заплакал и из сожаления, и от той радости, что отец не даст мне покинуть науку». С признательностью упоминает Михаил Афанасьевич обо всей своей семье. Непросвещенные, бедные люди имели красивые благородные души. « Мать первая в мире научила меня любить росы, легенький утренний туман», «она первой показала, как плачет от радости дерево, когда поступает весна». С особой теплотой говорит Стельмах и о своем дедушке и о своей бабушке. «Ни одна крошечка житейской грязи не выползла из двора моих дедов, нехорошее слово из их уст не затронула ни одного человека». А «из необыкновенной деликатности дедушки испытывали удивление и понемногу подсмеивались» соседи. Так как «где же выдано, так жалеть в крестьянстве женщину, как жалел он?»Настоящую науку проходит Мишутка, наблюдая жизнь взрослого мира. Он видит и по-своему воспринимает не только добро, а и зло. Нужды в собственной семье научили сочувствовать чужому горю, глубоко поражает его любая несправедливость. Пылко протестует детская душа против человеческой тоски, нечестности, коварности. Поступки Охрима Бабенка, семьи сельского священника, брата отца вызывают у мальчика негодования. «Прямо над нашим домом пролетают лебеди» - так начинается первая повесть. Этим образом она и завершается. Гуси-Лебеди - своеобразный символ Мишуткиного детства, которое сияет ему всю взрослую жизнь. Недаром же так как « Гуси-Лебеди летят… над моим детством, …над моей жизнью!»