Cочинение «Кот и собака»

Жил был кот. Звали его Рыжик. Он бело-рыжего цвета, шерсть у него пушистая, а глаза зелёные. Рыжик был добрый и ленивый кот.



Как-то раз он выпрыгнул из окна. И стал Рыжик гулять по улице, бегать за птицами, прыгать по зелёной траве. Вдруг откуда ни возьмись, набежали собаки и начали лаять. Рыжик испугался и дрожал.



Но тут из кустов выбежала собака. Его звали Пыжик. Он был белый с коричневым пятном на спине, отвисшими ушами и большими глазами. Пыжик добрый и храбрый пёс. Он начал лаять на собак. Они испугались и убежали. И больше в этот двор они не приходили.



Так собака спасла кота.



Потом они гуляли и играли. А к вечеру Пыжик проводил Рыжика домой. Они стали лучшими друзьями и ходили гулять каждый день.