Cочинение «Кот василий (деловое описание) (1)»

В доме моего дедушки живет кот очень редкой породы — русская голубая. Его зовут Василий. У него грациозное тело, большие уши и выразительные глаза. Его стройные лапки заканчиваются мягкими подушечками, в которых прячутся острые коготки. Шерсть серебристо-серая, короткая, но очень густая, поэтому кот легко переносит самые суровые морозы. Дедушка регулярно досыта кормит Василия, но он невзирая на наши старания каждую ночь отправляется на охоту и редко возвращается без добычи. Строение глаз и специальные осязательные волоски помогают ему ориентироваться в полной темноте. Подвижные уши у кота действуют как локаторы, и он на большом расстоянии определяет место, откуда исходит звук. Наш кот ловит не только мышей, но и крыс. Свои охотничьи трофеи он не ест, а приносит к двери дома (для него очень важно, чтобы мы увидели добычу и оценили по достоинству его работу). После ночной охоты Василий завтракает, а затем тщательно умывается, используя для этого передние лапы и язык. Наш Василий — большой чистюля, даже в дождливую погоду он умудряется быть безукоризненно чистым. Как и все кошки, Василий любит поспать. Сон очень важен для всех представителей этого вида животных. Если им не давать спать, они будут серьезно болеть. Мы очень уважительно относимся к дневному сну нашего питомца и без особых причин его не беспокоим. Бытует мнение, что кошки привязываются к месту, а не к человеку, но это, по-видимому, бывает тогда, когда им уделяют мало внимания или грубо с ними обращаются. Если этого маленького зверька окружить любовью и заботой, то он будет вашим верным и преданным другом.