Cочинение «Кот василий (деловое описание) (2)»

Василий — это персидский кот наших соседей. Он очень важный, потому что у него есть настоящий паспорт и родословная. Длинная серая шерсть Василия к зиме приобретает голубоватый оттенок, становится густой и длинной и превращает кота в настоящего красавца. Зато когда наступает период линьки, квартира покрывается сплошным одеялом Васькиного пуха. Василий — кот очень серьезный. Он никогда никуда не спешит, а его плоская круглая мордочка всегда сохраняет высокомерный и независимый вид. Мягкие пушистые лапы позволяют коту неслышно передвигаться по дому. Походка кота грациозна и легка. И прыгает он как-то небрежно, но очень точно, словно это и не сложно вовсе: с места преодолеть два метра в высоту и приземлиться на шкафчик, не задев при этом ни одного цветка. В еде Василий очень привередлив. Он предпочитает сырую крупную рыбу и кошачьи консервы, напрочь отвергая овощи, супы и даже мясо. Спит Василий, устроившись на кровати с хозяевами, причем голову старается положить на подушку. Однако кот — любимец в семье, и ему многое прощается.