Cочинение «Козлик Черныш»

Несколько лет тому назад, в сарае для скота появился козлик, Его родила наша козочка Серка, Этот козлик был окрашен в чёрный цвет, и поэтому мы назвали его Черныш. Зима была как на зло холодная. Черныш замерз бы в сарае, если бы мы не принесли его домой. Мы поставили ящик около печки и посадили его туда. Вскоре он подрос и окреп, и мы отнесли его в сарай. Когда наступило лето, Черныш стал ходить вместе с другими козами. Они гуляли по улице, ходили на луга, щипали травку/



Коз выращивают ради молока. Но иногда получается так, что люди, у которых есть козы, по каким-либо причинам не могут больше ухаживать за своими питомцами, и тогда они их продают или «определяют» на мясо. Убивать животных жестоко. Тем кто их убивает, порой самим бывает их жаль. Я думаю так: если не можешь или не хочешь держать животное, продай или отдай его тем людям, которые хотели бы его держать. Но люди так поступают редко.



Нашего Черныша постигла жестокая участь. Когда дедушка с >, бабушкой поняли, что больше не могут ухаживать за козами, они их зарезали. Хотели продать или отдать, не взяли.



А я до сих пор не могу забыть Черныша!