Cочинение «Краски лета»

Я не очень люблю бывать летом в городе. Горячий асфальт улиц, душные дворы многоэтажных домов, вечно спешащие куда-то люди – от всего этого так хочется убежать подальше. Поэтому хотя бы месяц из самых длинных в году каникул я провожу на природе, в деревне.



Обычно утром в школьные дни меня не поднять с постели. Но на каникулах в деревне я часто просыпаюсь ни свет ни заря, чтобы пробежаться по росе и встретить поднимающееся из-за леса солнце. Природа пробуждается. В саду поют утренние птицы, а ночной туман потихоньку отступает и прячется по оврагам от первых лучей рассвета. Теперь самое время идти в лес за черникой.



Черника – ягода нежная. Так говорит моя бабушка. Эту ягоду нужно собирать только вручную, без всяких «комбайнов» и других приспособлений. И тогда на будущий год на этом же месте урожай будет лучше прежнего. Это нехитрое правило мы всегда соблюдаем, и лес словно благодарит нас - ведь из наших разведанных черничников мы никогда не возвращаемся с пустыми руками.



Я люблю летнюю грозу. Когда после жаркого дня горизонт вдруг чернеет и сверкает вспышками молний. Когда прохладный ветер раскачивает деревья и доносит раскаты первого грома. А потом на пыльную дорогу падают первые капли долгожданного дождя. Грозу я люблю слушать на чердаке старенького бабушкиного дома. Люблю, чтобы дождь барабанил по жестяной крыше, а от раскатов грома подрагивала земля.



После дождя вода в озере становится теплой, как парное молоко. Озеро у нас большое, а находится оно совсем рядом с деревней. Это излюбленное место рыбалки почти для всех деревенских мальчишек. Но я не очень люблю рыбалку, а прихожу сюда купаться. Плаваю я неплохо, правда, до другого берега пускаться вплавь пока не рискую. Там километр, не меньше.



Луга рядом с озером весной заливают талые воды. А летом здесь трава по пояс. В этой траве так здорово лежать в ветреный день, слушать ее шелест и смотреть, как бегут по небу облака. А иногда кажется, что это я плыву мимо облаков на огромном корабле под зелеными травяными парусами.



А потом наступает вечер, и я возвращаюсь в дом бабушке – она наверняка уже приготовила на ужин что-то особенное. Окна в сад распахнуты настежь. На небе зажигаются первые звезды, пастухи гонят с пастбища коров, а где-то среди густой листвы заводит свою вечернюю песню соловей. Нет, такие каникулы я ни за что не променяю на городские каменные джунгли.