Cочинение «Краски осени»

Об осени часто говорят: художник-осень. Всего за несколько дней осень: "перекрашивает" пейзаж. Раньше лес был зеленым, но пришла осень и изменила зеленый на множество цветов и оттенков. Каждая порода дерева окрасилась в свой цвет. Некоторые деревья становятся лимонно-желтыми, а некоторые - оранжевыми. Есть такие, которые окрашиваются в густой темно-желтый цвет, он называется охра. Попадаются и оттенки красного: багровый, малиновый, темно-красный. Коричневый всех тонов также присутствует в палитре осени-художника. Есть и такой оттенок, который называется золотистым. Только вечнозеленые деревья остаются такими, как и были.



Осень окрашивает не только листья на деревьях, но и плоды. Цвет осени - это цвет спелых яблок. А яблоки тоже могут быть разными: от зеленого до красного. Темно-синие и нежно-зеленые сливы, спелый фиолетовый виноград, ярко-оранжевые тыквы - это тоже краски осени.



А еще осень окрашивает небо. Ранней осенью оно часто бывает яркого лазурного цвета. По нему плывут белые легкие облака. Постепенно синий смешивается с серым, а облака становятся тяжелыми, темными, превращаются в темно-серые тучи. Все чаще льет серый бесконечный дождь. Яркие, радостные краски сменяются на мрачные, скучные. Скоро зима.