Cочинение «Краткие изложения библейских сюжетов»

Самсон. Несмотря на чудеса, милость и помощь Божию, израильтяне продолжали отступать от Господа и делать неугодные Ему дела. За это они вновь попали в плен и сорок лет находились под властью филистимлян. Во время пленения Господь поставил над ними судью по имени Самсон. Это был человек необыкновенной силы, которая заключалась в его волосах. Еще до рождения Самсона Бог сказал родителям, чтобы они не стригли ребенку волосы, потому что он будет называться назореем Божиим и начнет спасать Израиль от филистимлян.



Сила Самсона была так велика, что однажды он растерзал, как козленка, встретившегося на дороге льва. В другой раз он за один день убил тысячу филистимлян ослиной челюстью. Самсон свободно мог разрывать самые прочные веревки и оковы. Однажды Самсон пришел в город Газа и остался там ночевать. Филистимляне задумали убить его: закрыв городские ворота, они стали подстерегать силача. Однако в полночь Самсон проснулся и решил уйти из города. Придя к воротам, он обнаружил, что они замкнуты. Тогда он схватил городские двери вместе с косяками и засовами, положил их на плечи и отнес на гору.



ГИБЕЛЬ САМСОНА. Двадцать лет Самсон был судьей и доставил очень много беспокойства врагам своего народа — филистимлянам. Те хотели убить его, но, не зная, в чем заключается его сила, ничего не могли сделать. Однажды они попросили женщину по имени Далила, которую любил Самсон, выведать у него секрет его силы. Много раз она спрашивала его, но Самсон не хотел раскрыть правду. Далила не переставала умолять его и «тяготить своей просьбой». Самсон не выдержал и открыл ей тайну, сказав, что, если остричь его волосы, он утратит свою волшебную силу и станет таким, как все люди. По наущению филистимлян Далила усыпила Самсона и остригла ему волосы. Сила оставила его, и Господь тоже отступился от Самсона. Филистимляне схватили его, сковали двумя медными цепями, выкололи ему глаза и заставили работать. Шло время, волосыу Самсона начали отрастать, н сила стала возвращаться. Как—то раз филистимляне собрались, чтобы принести жертву своему богу—идолу, прославляя его и говоря: «Бог наш предал в руки наши врага и опустошителя нашей земли, Самсона, который побил многих из нас». Они велели привести Самсона и поставили его между двумя средними столбами, на которых держался весь храм. Тогда Самсон воззвал к Богу: «Господи Боже! Вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне отомстить филистимлянам за глаза мои». Упершись о столбы, он сказал: «Умри, душа моя, с филистимлянами». И обрушился храм, и все, бывшие в нем,погибли.



ПАСТУШОК ДАВИД — БУДУЩИЙ ЦАРЬ. Не всегда был верен Богу царь Саул. Поэтому пророк Самуил предсказал ему, что Господь изберет нового вождя народа Израиля.



Вскоре Господь указал Самуилу на молодого, красивого и очень сильного юношу по имени Давид. Давид пас овец своего отца, и когда случалось, что лев уносил овцу из стада, он догонял его и вырывал овцу из пасти льва. По велению Господа Самуил помазал елеем Давида в цари Израильского народа. С тех пор Дух Божий отступил от Саула и постоянно пребывал с Давидом. Давид стал служить во дворце, Саул назначил его своим оруженосцем. А когда Давид играл на гуслях, Саулу становилось отраднее.



ДАВИД И ГОЛИАФ. Однажды филистимляне собрали свои войска против Израильского народа. Войска царя Саула выступили против них. Трое старших братьев Давида пошли с войсками, вскоре к ним присоединился Давид. В войсках филистимлян был гигант по имени Голиаф, одетый в медную броню. Он смеялся над народом Божиим, поносил живого Бога и говорил, что если кто-нибудь из израильтян победит его, то филистимляне будут их рабами. Но никто не решался сразиться с Голиафом. Осмелился только Давид, услышав, как поносят его Бога. Отказавшись от брони и шлема, в которые хотел одеть его царь Саул, Давид взял лишь свой посох в руку и положил в пастушескую сумку пять гладких камней из ручья.



Голиаф стал смеяться над ним, говоря: «Разве я собака? Что ты идешь на меня с палкою?». Давид ответил ему: «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Сафаофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносишь».

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