Cочинение «Край родной, земля Сибирская»

Родной город… Он снится по ночам, в нем все знакомое, привычное, родное. Стоит уехать куда-нибудь лишь на несколько дней, и становится понятно, что он вошел в мою жизнь как нечто очень дорогое и необходимое. Город врос в мой край как его сердцевина, как ведущая ось…



В родном городе мне больше всего нравится его распахнутость во внешний мир. За окном - залив, к нему притулились поля с перелесками, а за ними - просторные леса. На берегу Ангары легко дышится, далеко видно, воздух прозрачен. Если захочется побывать на природе, то далеко идти или ехать не потребуется. За городом к микрорайонам подступают березняки, берёзовые рощи, как на картине у Левитана. А если поедешь по Байкальскому тракту, сосновые леса строго, как часовые, далеко будут провожать тебя. Чаще всего они хмурые, но при свете солнца оживляются.



Мы быстро привыкаем к городскому шуму и порой не замечаем щедрость и красоту русской земли. И все чаще хочется бывать на свежем воздухе в родном краю. Летом вокруг тебя поля ароматных цветов, над которыми летают бабочки, шмели, пчёлы. На душе становится легко и спокойно, и вспоминаются самые приятные мгновения.



Мне нравится пускать листочки или кораблики по волнам. Осенью листья падают с деревьев и плывут по течению. Это самое яркое и прекрасное время года. Листья, как дождь, опадают с деревьев и кружатся разноцветными хороводами. И даже зимой, хотя и холодно, и в природе пусто, есть свои прелести: падающие с неба снежинки, шапки снега на деревьях, и бесконечная белизна вокруг. Как быстро тают звездочки на твоей ладони!



А весной ты оживаешь вместе со всем живым. Как приятно увидеть первую зеленеющую травку. Поднимается настроение, и душа твоя поёт. Когда приходишь в лес, то чувствуешь, что попал совершенно в другой мир. Наша сибирская природа тиха, сдержанна, но так заботлива, так щедра и целительна! Леса, поля, реки, горы опоясывают Иркутск, и он лежит, словно на ладони, в этом дивном обрамлении, спасающем его и оберегающем.



В родном краю, в моем милом Иркутске мне дорого и то, что в нем не разорваны времена, что прошлое его не ушло, а существует рядом. Пройдешь по его старинным улочкам и словно попадешь в далёкие времена. Тебя словно затягивает в давние и незабываемые годы. Наш родной город сохранил так много истории в своих улицах. Когда проходишь мимо старинного дом, так и хочется зайти и посмотреть его изнутри, почувствовать дух минувшего. Меня очень привлекают старинные вещи, ведь в них так много истории. Интересно бывать в разных музеях, читать в книгах о домах, улицах. Проходя мимо дома Волконских, я представляю себе хозяев, которые ждут с нетерпением гостей. Проверяют каждую вещь, на месте ли та. А когда познакомишься с историей города, становится интереснее слушать экскурсовода. Как приятно видеть, соприкасаться с какими-то подлинными предметами. В старину делали более хрупкие вещи, чем в сегодняшней жизни. В музеях можно помечтать о том, чтобы оказаться в Иркутске другого времени, и даже самый обыкновенный предмет становится, тебе интересен. И уж совсем оказываешься в прошлом, если приезжаешь в Тальцы. Ты можешь пройти по улицам старого сибирского села, увидеть все эти постройки: церковь, дома, бани, сараи, множество предметов домашней утвари, служившей жившим тогда людям, почувствовать дух сибирской старины.



И все же самое удивительное чудо нашего края - озеро Байкал. Его берега для меня самые красивые и запоминающиеся. Когда я смотрю на эту чистую и прозрачную воду, то на душе становится легко. Озеро скрывает в себе столько разных загадок и тайн. А их так трудно разгадать, если ничего не замечать. Но только прислушайся и можешь считать, что полпути прошел, тебе откроется его красота. Байкал окружают, как драгоценная изумрудная оправа, зеленые холмы. Какое удовольствие и блаженство - просто пройти по берегу озера. Деревья качают своими головами.



Находясь в таком месте, почувствуешь какое-то облегчение. Приятно посидеть на берегу Байкала и просто понаблюдать за игрой окуней. Они искрятся, когда выпрыгивают из прохладной воды.

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