Cочинение «Край ты мой родной!»

Здравствуй, уважаемый читатель.



Сейчас я попытаюсь сделать нечто невозможное, а именно ввести тебя в мир, где кипит моя жизнь. Для начала я предлагаю тебе перенестись в манящую своей красотой страну Украину. Она прекрасна, нежна, чувственна, словно родная мать. Она обнимет, когда больно, приголубит, когда страшно, согреет, когда холодно. Она готова протянуть руку, когда ты в этом нуждаешься. Она, она, она. … Да что слова, она, - Украина, - это моя Родина, и этим по- моему все сказано.



Для каждого человека есть, наверное, три вещи, которые ему действительно дороги: дом, семья и друзья. Но все эти три вещи, как не крути, связаны со страной, в которой они находятся. Как ты уже догадался, дорогой читатель, для меня такой страной является Украина. Но еще важнее для меня город-герой Днепропетровск.



Да, действительно, герой, ведь на своем пути создания он поведал немало всяческих побед и поражений. Первоначально его назвали Новороссийск, а уже с 1926 года он был переименован на Екатеринослав. Это название он получил благодаря великой императрице Екатерине, которая первая вложила свою душу и материальные блага в развитие нашего города.



История города Днепропетровска связанная с историей края, которая уходит в далекую давность. В II тыс. до н. э. на днепровских землях существовало скифское государство. В ІV тыс. уже новой эры на Монастырский остров заворачивали княжеские жены для отдыха. И вот в 1660 году в запорожских архивах появляются документы, которые свидетельствуют, что возле современного Днепропетровска существует поселок Новый Кодак, которое в 1750 году уже называется городом. Но официальная история города начался в 1776 году, когда русская императрица Екатерина II решила выстроить южную столицу Русской империи. Ее проектировали выдающиеся архитекторы – Клод Геруа, И. Старов. В конце XVIII ст. развитие города был отвесным, но после смерти императрицы Екатерины II его сын император Павел І сделал все, чтобы город испытало забвение, даже его название изменилось на Новороссийск. И в 1802 году внучек императрицы Александр І возвращает городу его название, но, к сожалению, не статус новой южной столицы. Знаменательным для истории Днепропетровска стал 1870 год, когда за инициативой О. Поля на востоке и мероприятии города начались разработки железной руды и угля



Ты, уважаемый читатель, наверное подумал, что я превозношу свой край в глазах других, потому что я здесь родилась и выросла. Возможно в чем-то ты и прав, но давай разберем все по порядку, ведь все в этой жизни взаимосвязано.



Этот город подарил возможность моим родителям встретиться, следственно, благодаря этому появилась я. Он наградил меня большой семьей: бабушкой, дедушкой, дядей, тетей, братом, сестрой. Именно в Днепропетровске я нашла настоящих друзей, которые никогда меня не придадут и всегда помогут. Они здесь, они рядом и я благодарна судьбе, что она меня с ними свела именно в моем городе. Здесь я росла и училась, но не только науке, а и всем прелестям и законам жизни , пусть и строгим иногда. Не все в моей жизни , хоть и недолгой пока что, было идеальным. Были и взлеты, и падения, горечь и радость, но самое главное это то, что мой «мир» научил меня справляться со всеми трудностями и идти дальше не смотря ни на что. Я благодарна моему городу за то, что он дал возможность ощутить себя и в роле « короля на балу», и в роле «простолюдина», ведь все мы ходим под Богом; спасибо большое за возможность ощутить ценность этой жизни. Мой край научил меня смотреть правде в глаза и это не просто слова, это истина, которую люди за частую постигают не всегда.



Именно в этом небольшом рассказе о своем городе я попыталась раскрыть свою душу и сердце. Поверь, мой читатель, никакой больше город не заменит мне мою «Большую и дружную семью». И нигде я не буду себя чувствовать лучше, чем у себя дома, в своем родном городе Днепропетровске.



Здравствуй мой город,



Здравствуй столица



Ты синее море



Великая Птица.







Мне с тобой хорошо



Мне тебя не хватает



Ты сон неземной



Ты моя родная.







Мой город, мой мир



Ты