Cочинение «Кремль»

В Центре столицы, на живописном холме над Москвой-рекой, высится создававшийся талантом и трудом многих поколений неповторимый ансамбль Кремля. Первое упоминание о Москве мы находим в документах 1147 г. , однако раскопки в Кремле показывают, что здесь уже были поселения во второй половине первого тысячелетия до нашей эры. При князе Иване Калите в 1339-1340 гг. из мощных дубовых стволов были сооружены новые стены. А уже при Дмитрии Донском, когда москвичи готовились к решительной борьбе с татарами, стены и башни Кремля были выложены из белого подмосковного камня. “Царствующим градом” называли Москву при Иване III, когда она во второй половине XV века стала столицей объединенного Русского государства. К этому времени относится самое большое строительство Кремля.



Три угловые башни – круглые. Первая из них – Водовзводная, возле Б. Каменного моста. Она названа так потому, что в ней был устроен первый в Москве водопровод для орошения кремлевских садов. В верхних этажах башни помещались огромные баки для хранения воды. Башня была построена в конце 1480-х годов. Одновременно с ней была возведена вторая угловая башня – Беклемишевская, или Москворецкая, – возле Москворецкого моста. По преданиям, она получила свое название по имени бояр Беклемишевых, двор которых находился поблизости. Третья угловая башня – Собакина, или Угловая Арсенальная, возле Кремлевского проезда, вплотную примыкает к Арсеналу, сооружена в 1492 г.



Четыре башни – четырехугольные, проездные. Главная башня, через которую был парадный въезд в Кремль, Фроловская, а с XVII века Спасская, построена в 1491 г. под руководством Петра Антонио Солярно.



Башня имеет десять этажей, три из которых заняты механизмом часов. Первые часы были установлены в XVI веке, нынешние – в 1851 г. Одна из самых высоких и красивых, эта башня поражает тонкостью и изяществом своих белокаменных резных украшений и является подлинным шедевром древнерусского зодчества.



Одновременно со Спасской была возведена Никольская башня, возле здания Исторического музея, украшенная, словно кружевом, белокаменной резьбой.



Следующая проездная башня-Троицкая, возвышающаяся над Александровским садом. Она соединена с ажурной башней Кутафьей каменным мостом. Когда-то здесь протекала река Неглинная. Сейчас она заключена в трубу под Александровским садом. Троицкая башня построена в 1495 г.



Возле Оружейной палаты возвышается Боровицкая башня. Ее название напоминает о тех временах, когда Кремлевский холм был покрыт бором. Башня была возведена в 1490 г.



Московский Кремль с точки зрения военно-инженерного искусства представлял собой выдающееся оборонительное сооружение XV века. Каждая башня – самостоятельная крепость. Стены, поднимающиеся на холмы и сбегающие с них, имеют высоту от 5 до 19 метров и толщину от 3 до б метров.



В центре Кремля – древняя Соборная площадь и расположенные вокруг нее памятники русского зодчества, которые представляют собой один из наиболее выдающихся архитектурных ансамблей мира.



Увенчанный пятью золотыми главами Успенский собор построен русскими мастерами под руководством Аристотеля Фиораванти в 1475-1479 гг. Он был местом торжественных церемоний, здесь венчали на царство русских царей, хоронили митрополитов и патриархов. Иконостас собора является редким собранием древнерусской иконописи. Незабываемое впечатление производят хранящиеся в соборе деревянный резной трон Ивана Грозного, выполненный русскими мастерами в 1551 г. , и великолепный бронзовый шатер мастера Дмитрия Сверчкова, отлитый в 1625 г.



Псковские мастера возвели в 1484-1489 гг. в качестве домашней церкви царской семьи живописную архитектурную группу Благовещенского собора. Здесь собраны редчайшие иконы работы выдающихся мастеров XV века-Андрея Рублева, Феофана Грека, Прохора с Городца. Большую художественную ценность представляет роспись стен кисти Феодосия (начало XVI века) .



Псковскими мастерами в 1484-1485 гг. построена также возле западного крыльца Успенского собора церковь Разположения.



Рядом с Благовещенским возвышается строгий и торжественный Архангельский собор, построенный в 15051508 гг. Алевизом Новым. Четыре массивных столба, поддерживающих своды собора, расписаны портретами князей Северо-Восточной Руси, чьи владения вошли в состав централизованного Русского государства.

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