Cочинение «Крепка семья – крепка держава »

Семья - колыбель человечества. Семья это основанное на браке объединение людей. Издавна семья состояла не из одного поколения. В ней были бабушки, дедушки, мама, папа, дети, внуки и правнуки. Жили дружно, весело, уважали старость, оберегали молодых. Семьи были большие и крепкие. В настоящие время типичная семья - это родители и один, два,максимум три ребёнка. Постепенно исчезает тот аромат большой семьи, в котором должны расти дети. Семья должна обеспечивать наличие взаимной любви, взаимопонимание, защищать свой внутренний мир, свои тайны, секреты.



"Только те семейные и общественные отношения и могут быть крепки, которые вытекают из внутреннего убеждения и оправдываются добровольным, разумным согласием всех в них участвующих ".

Н. А. Добролюбов.



Дом для каждого из нас - самое главное, самое нужное в жизни. Дом - это убежище, которое оградит нас от всех напастей. От него веет теплом и уютом, и если в нём царит взаимопонимание и доверие, это настоящее счастье.



Семья играет большую роль в жизни человека, его защите, развитии. В семье ребёнок получает свой первый жизненный и нравственный опыт, здесь начинается его личностное развитие. Нравственное воспитание -прямой долг и обязанность родителей. Ведь оно определяет будущую судьбу ребёнка, так как в детстве формируется характер и моральный облик личности. Родители должны воспитывать в детях с раннего возраста патриотизм, правдивость, доброту, самостоятельность, терпение, сдержанность, трудолюбие, эти качества необходимы для заложения основ характера личности. Важным фактором в формировании личности человека считается уклад жизни семьи. Семья должна учить ребёнка ухаживать за старыми, вырабатывать способность сочувствовать родным , развивать чувство радости и сострадания , детей нужно приучать думать о других, заботиться о младших, вовлекать ребёнка в трудовую деятельность семьи для развития дисциплинированности и ответственности.



В семье также должны уделять внимание физическому воспитанию детей, так как вместе с физическим развитием происходит умственное развитие, и формируются такие важные черты как мужество, смелость, выносливость, сдержанность, сила воли. Родители - главные воспитатели детей, дети - цели и смысл родителей. Больше всего омрачает жизнь детей в семье разлад между родителями, их невоспитанная , постоянная атмосфера недовольства, это ранит детскую душу? оставляя на ней шрамы. Вот и почему в семье должно быть взаимопонимание и любовь, и такая семья будет крепкая.



В семье заключён мощный потенциал воздействия на процессы общественного развитие. Государство заинтересованно в крепкой, активно действующей семье. Работа государства должно быть направленна на улучшение качества жизни населения, поддержки молодых семей , охрана интересов матери и ребёнка и обеспечение счастливого детства каждого ребёнка. Я думаю, если государство будет больше заботиться о семьях, то у нас в России будет больше крепких и счастливых семей, а если будут крепче семьи, то будет больше счастливых детей.