Cочинение «Крепка семья - крепка держава (10)»

Я родился и росту в очень дружной семье. Нас четверо: мама Оксана, папа Юра, я, младшая сестренка Машенька, аквариумные рыбки и декоративный кролик Стёпа. Папа у меня работает, он делает железные двери и очень красивые ворота, а мама ведет домашнее хозяйство, она очень вкусно готовит, а сестренка ходит в детский сад. Еще у меня есть бабушка Таня и дедушка Юра.

Меня зовут Дима, В этом году я окончил первый класс Средней школы № 3 города Канска. Я очень люблю ходить в школу. Классный руководитель Собенникова Вера Николаевна помогает нам узнать много нового и интересного. Всем классом мы посещаем драмтеатр, участвуем в конкурсах, балах и школьных соревнованиях. В этом году моя семья принимала участие в спортивных состязаниях посвященных дню защитника Отечества.

В свободное от уроков время, я люблю играть на компьютере, собирать конструкторы, кататься на велосипеде, а зимой на коньках. Когда я вырасту, я хотел бы стать автомехаником или придумывать новые модели машин.

Сейчас наступила весна, и мы ездим собирать берёзовый сок. Почти всё лето будем жить на даче у бабушки, нам там очень нравиться. Мы помогаем бабушке садить картошку, помидоры, морковь и лук. На даче вырастает все очень вкусное и полезное. Каждое лето, ко мне приезжает друг Эдик из Красноярска - наши бабушки соседи по даче.

А когда наступает осень, то мы ездим за грибами, а мама готовит из них разные блюда. Осенью у меня день рождение и я приглашаю своих друзей, где мы весело проводим время.

Я люблю мою семью! Она у меня очень крепкая, если Россия будет состоять из таких крепких семей - то и держава будет крепкой!