Cочинение «Крепка семья - крепка держава (11)»

" Если человека не гладить по голове, у него высохнет спинной мозг:" В справедливости этого изречения убеждаешься всякий раз, когда сталкиваешься с неблагополучными семьями. И напротив, семья, где властвуют мир и взаимопонимание, где отношения между родителями и детьми строятся на основе равенства и взаимного уважения, - такая семья, есть не что иное, как "шедевр природы".

"Семья - это общество в миниатюре,

от целостности которого зависит

безопасность всего большого

человеческого общества".

Ф. Адлер

Семья как экономическая организация быта существовала с давних пор. На этом её функции чаще всего и заканчивались. В наше время функции семьи изменились. Теперь смыслом семьи становится обеспечение мужчины и женщины в супружестве, отцовстве и материнстве, воспитании детей. Одна из новейших функций семьи - это повышение социальной активности супругов, установление тесных взаимоотношений между семьёй и обществом, семьёй и государством.

В свою очередь социалистическое государство стремится к созданию и укреплению гармонично развитых семей, оказывает им всемерную помощь, создаёт специальные службы, подготавливающие молодёжь к вступлению в брак, организует помощь одиноким людям, желающим создать семью, открывает систему консультаций по вопросам материнства, психологии супружеских отношений, ухода за детьми, их воспитанию и т. д. Наконец, смысл семьи состоит в создании оптимальных условий для всестороннего развития личностей обоих супругов, заботе их друг о друге, в удовлетворении потребности влюблённых всегда находиться вместе.

Теперь я немного хочу рассказать о моей семье. Моя семья - это мама, папа, я и мой брат Саша. У нас не просто своя семья, свой союз четверых, одна любовь на всех, но ещё то, что издавна называется словами - свой дом. А свой дом - это, между прочим, не только наша квартира, мебель, книги и т. д. ; это прежде всего атмосфера взаимного доверия, понимания друг друга, это наш новый общий Мир, в котором нам жить всем вместе, и совершенствовать этот мир тоже вместе.

Я очень люблю свою семью!