Cочинение «Крепка семья - крепка держава (12)»

Россия - страна с огромным потенциалом и большими возможностями, но почему же тормозится наше благосостояние? Почему живем мы не так, как хочется? А ведь все есть нашей великой стране: и громадный природный запас, и уникальная самобытная культура, и какую сферу не затронь, вроде бы, все на месте, а может все-таки что-то упустили мы в своей бешеной гонке за благосостоянием?

Равнодушие, злоба, ненависть все чаще становятся нашими спутниками. Материальные ценности вышли на первый план, человек уже не ставится превыше всего. Видимо, поэтому и не может страна вздохнуть полной грудью - давит ее недоверие и безразличие людей друг к другу.

В России бракоразводных процессов становится все больше, все больше детей попадает в детские дома, а кто-то и вовсе живет в подвалах, среди подростков все больше распространяется наркомания, алкоголизм и ВИЧ-инфекции, домов для престарелых становится все больше. Дети все чаще убивают родителей, а родители все чаще убивают своих детей:

Поменялось что-то в наших умах. Для некоторых людей семья уже не является теплым гнездом, она становится ненавистной крепостью, а ведь именно семья-основа, фундамент любой страны. Крепка семья - крепка держава.

Издавна семья была опорой нашего государства. Во время Великой Отечественной войны поддерживали семьи своих солдат, молились жены за мужей, дочери за отцов. Ждали и надеялись, что вернутся их заступники живыми и невредимыми с победой. Чувствовали солдаты эту поддержку и бились отчаянно за свою родину, за свою семью, знали, что верят в них и ждут.

Моя семья всегда была крепка, и хотя мой прадед не вернулся с войны, погибнув почти в самом ее конце, это еще больше сплотило всех моих родственников. Жили они на Украине, там были ужасные бомбежки, семья была настолько большая, что маленькие дети даже не могли разобраться, кто есть кто в этой семье. Несмотря на голод и болезни, которые царили в небольшой деревушке, семья сплотилась, разделяя все тяготы жизни и каждую свободную минутку молясь о тех, кто защищал нашу Родину.

Семья была самым дорогим, люди были готовы отдать жизни ради счастья своих потомков, поэтому так много подвигов было совершено на той войне, поэтому так много жизней она унесла:

Мы с мамой до сих пор поддерживаем отношения со всеми нашими родственниками, хотя и живем уже в разных государствах. Дороже семьи у меня нет ничего в жизни, и я искренне благодарна за то, что я не одна в этом мире и что у меня есть кто-то родной и близкий.

Я никогда не понимала матерей, которые отказываются от своих детей, уже с рождения ребенок обречен на множество трудностей и преград, не все справляются с испытаниями, которые посылает судьба, многие, отчаявшись, обессилев, плывут по течению.

В семьях наших родственников много приемных детей, но все они являются полноправными членами нашего большого дружного семейства. Ни у кого из них не было никаких страхов и опасений, когда они брали детей из приютов, потому что они знали, что именно они смогут дать этим детям то, что им так необходимо, а, именно, любовь, ласку, понимание и заботу.

Я в семье одна, меня воспитывает мама, но думаю, что если бы обстоятельства в нашей жизни сложились по-другому, то в нашей семье обязательно было бы больше детей, может быть, даже приемных.

Именно в семье происходит становление личности человека, именно там закладываются основные ценности и принципы. Если отношения в семье строятся на уважении, взаимопонимании и доверии, то человек автоматически перенесет эту модель поведения в повседневную жизнь вне семьи. Так и образуется полноценное общество, так и строится сильное государство. Семья создает будущее своей страны, каким оно будет, решает каждая семья.

Наша жизнь не будет меняться к лучшему, пока мы не сделаем переоценку ценностей, пока не начнем смотреть по сторонам и замечать не только источники заработка, но и людей, нуждающихся в помощи, понимании и любви. Только тогда наше государство будет непобедимым и великим, когда не станет детских приютов и домов для престарелых, когда дорожить мы будем друг другом, и в этом и будет наша сила.