Cочинение «Крепка семья - крепка держава (13)»

Семья. . . В толковом словаре семья - это группа живущих вместе близких родственников. Для меня семья - это любимые и любящие люди. Моя семья - тихая гавань, где меня всегда поймут, успокоят, поддержат, дадут правильный и нужный совет. В семье меня всегда ждут и любят. А еще мама говорит, что семья - это малая церковь.

В нашей семье есть замечательные традиции. Например, встреча и празднование Светлой Пасхи. Я люблю готовиться к этому событию: красить яйца, печь и украшать куличи. А потом с нетерпением ждать утра: Утром у мамы все готово: большая корзина с куличами и маленькая - с яйцами. Все очень празднично! Мы всей семьей едем в церковь. Особенно мне там нравится, когда батюшка освещает водой яйца и куличи, и всех нас. Когда капельки воды попадают на меня, я чувствую их прохладную свежесть, невольно улыбаюсь и вдруг чувствую душевное ликование: просто становится очень хорошо! Оглядываюсь вокруг и вижу одни улыбки и добрые глаза. Приходя в церковь, я часто замечаю в глазах людей огонек радости и ожидания чего-то чудесного. В такие минуты душевной радости хочется быть всегда доброй и делать только добро. Я думаю, это и есть вера в Бога. Мы очень любим семейный праздник - Рождество Христово. В эти морозные вечера мы очень ждем ряженных. Всей семьей их встречаем, слушаем веселые песни, пляски и с удовольствием угощаем сладостями. Я думаю, эти дети приносят счастье в каждую семью. У нас дома есть иконы, я вижу, что мама часто читает Библию, много рассказывает о Боге.

У нас есть замечательная традиция. Каждое воскресенье - день семьи. Если позволяет погода, мы выходим на природу. Зимой катаемся на лыжах, санках. Совершаем походы в театр, кинотеатр. А можем просто, всей семьей устроить душевный домашний праздник. Обычно в такие дни мы беседуем, обсуждая различные темы, или смотрим семейные фильмы. Мне очень нравится эта традиция в нашей семье. После долгой рабочей недели очень приятно побыть наедине с семьей.

Мой папа занимается строительством мостов уже более двадцати лет. Папуля работал на БАМе. Он очень любит свою работу и гордится тем, что возводит памятники на века. У папы есть медаль за доблестный труд на БАМе. У нас много книг, фотографий, посвященных строительству БАМа. Я и мой братишка очень любим слушать рассказы папы о своем детстве. В папиной семье, так же как и в нашей, чтили праздник Пасхи. Празднование было особенным. И взрослые, и дети выходили на Красную Горку и соревновались в катании яиц. В результате этой игры один из участников получал большее количество яиц.

Моя мамочка работает в школе учителем. Сейчас она находится в декретном отпуске с моим маленьким братом. Мой братик Гриша и я очень похожи и внешне и по характеру. Хотя ему всего два года, но родители говорят, что наши характеры очень схожи. Ведь мы родились в один год - год Собаки.

Помимо того, что моя мама хороший учитель, она ёще и отличная хозяйка, и понимающая и добрая мамочка. Мама умеет готовить вкусный торт "Нежность". По моему мнению, это ее фирменное блюдо.

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