Cочинение «Крепка семья – крепка держава (15)»

Семья. . . Как много значит для человека это слово. . . Это не только родной дом, родные люди, но и смысл жизни каждого из нас.



Семья дает человеку все. Забота, понимание, поддержка в любой ситуации, - все это дарят тебе твои близкие. Но самое главное - это конечно же любовь. Что бы с тобой ни случилось, каким бы ты ни был, тебя всегда будут любить твои родители. Наверняка кто-то, прочитав эти строки, скажет, что все сказанное мною слишком утопично, слишком возвышенно и наивно, и в жизни очень часто встречаются несчастные семьи и с каждым годом растет количество беспризорных детей. Но как бы мне хотелось, чтобы каждый из нас понимал ценность своей семьи? Ведь только с таким мироощущением мы сможем добиться, чтобы наша страна стала крепкой, сплоченной, чтобы люди понимали друг друга и не были злыми. . .



Человек познает мир с первых дней своего рождения. Как к нему относятся его родители, какая атмосфера царит в его семье - все это в дальнейшем повлияет на его судьбу. И от этого зависит, на какой путь он встанет: путь добра или путь зла. Обычно говорят, что дети - невинные ангелы, и даже убийца не рождается убийцей, его подталкивает к этому окружающая его среда. И бандитские районы навсегда останутся таковыми, ведь этим воздухом насилия дышит не одно поколение.



Семья является основой нашего общества, нашей страны. "Нынче мы в ответе за Россию, за народ, за все на свете" - эти строки А. Т. Твардовского приобретают в наше время более глубокий смысл. Зто призыв к осмыслению всего происходящего и к ответственности за него. Главной проблемой нашего общества является проблема нравственности. Духовная нищета, умертвленная совесть, сердце, глухое к чужой боли, не могут составить человеческую душу, которая стала бы первоосновой, стержнем в человеке. Воспитание такого несгибаемого стержня в человеке - задача каждой семьи, родителей, а конкретнее, нас, молодежи, ведь именно мы начинаем новое поколение. Наше общество движется по пути прогресса, но без духовного обновления невозможно добиться других преобразований. Пока не изменится отношение человека к человеку, мы не сможем достичь желаемых результатов. За исправление старых ошибок и за безошибочность новых решений сегодня отвечаем мы. И мы должны дать своим детям соответствующее воспитание, привить чувство любви к людям и чувство ответственности за будущее.