Cочинение «Крепка семья - крепка держава! (16)»

Как строится дом? Выкапывают котлован, заливают бетон. Затем возводят стены, вставляют окна и двери, проводят внутреннюю отделку. Также формируется семья: люди сперва знакомятся, приглядываются друг другу, потом понимают, что их многое объединяет - интересы, вкусы, взгляды. Когда приходит такое понимание, люди женятся. И вот тут-то и закладывается то, что потом на протяжении всей жизни будет объединять двоих разных людей - уважение друг другу, взаимопонимание, желание поддержать и помочь во всех начинаниях. Такая основа помогает людям пережить все: и удары судьбы, и минуты счастья. Именно такой прочной основой, таким фундаментом и должна быть семья.

Большинство современных людей проводит все или значительную часть времени в семье. Поэтому семья оказывает огромное влияние на характер и поведение. Когда в семье рождается новый человек, он копирует привычки и манеры взрослых, его взгляды и поведение во многом определяются тем, что и как делают и говорят взрослые члены семьи, как ведут себя по отношению друг к другу, как высказываются о людях и событиях, какую оценку дают тем или иным поступкам.



Каждая семья - это корабль. От того, как управляют этим кораблем, как ведут себя члены экипажа, согласовывают свои действия друг с другом или постоянно что-то выясняют между собой и делят, зависит судьба всего экипажа. У каждого члена семьи на этом корабле своя роль, свои права и обязанности.

В какой семье живу я? В моей семье я единственный ребенок. И поэтому меня можно сравнить с юнгой. Мне нужно многому научиться, многое узнать. И я стремлюсь это сделать. Мне есть на кого ориентироваться, потому что все члены моей семьи - и мама, и дедушка, и бабушка - достойные и уважаемые люди.

Штурман на нашем семейном корабле - мама. Она знает необыкновенно много интересных вещей, много со мной беседует на разные темы. Мама поддерживает все мои начинания: когда мне захотелось заниматься вокалом - она нашла прекрасного педагога, который стал развивать мои певческие способности, захотелось научиться писать статьи в газету - мама научила меня, как это делать, захотелось уметь кататься на коньках и лыжах - мама показала мне, как это делается. Мама всегда знает, что и как нужно делать, к ней я могу придти с любой проблемой, и она всегда подскажет, как правильно поступить. И это несмотря на то, что она очень занятой человек, так как она преподаватель в университете и ей приходится проводить много времени со студентами, чтобы они становились прекрасными специалистами и хорошими людьми, но у нее всегда хватает времени для меня. Мамочка! Мама! Она много переживает из-за меня: из-за моих неудач в школе, моих частых болезней, от того, что порой что-то не получается. Но мама никогда не теряет самообладания, она красивая, терпеливая и умная!

Однажды мамы долго не было дома, она задержалась на даче, а я не находил себе места, стало очень страшно, и я побежал поздно вечером встречать ее на остановку. К несчастью, мы с ней разминулись. Не найдя меня дома, мама тоже бросилась меня искать. А когда мы друг друга все-таки нашли, не было предела нашей радости. И я понял, как мама дорога мне, как любит меня, а главное, что я понял в этот вечер - как дорога мне мама и как страшно и одиноко, когда ее нет рядом.

Моя бабушка на нашем семейном корабле - это боцман. У нее всегда во всем порядок, все аккуратно расставлено и разложено по местам. И в отношениях с людьми у нее всегда все определенно. Она не любит недомолвок и обходных путей. Она очень сильный, решительный и строгий человек. Но это не мешает ей очень любить нас, свою семью. Именно она строго следит за тем, чтобы все были вовремя накормлены и напоены, чтобы были одеты по погоде, чтобы в доме было чисто и уютно. А как готовит моя бабушка! О ее кулинарном мастерстве ходят легенды среди знакомых и соседей. Когда у кого-то праздник или кто-то заболел и ему не хочется никакой еды, бабушка всегда посоветует, что приготовить, чтобы все были довольны. А еще моя бабушка прекрасно танцует и поет. Когда в нашей семье праздник, мы все с нетерпением ждем, чтобы бабуля нам исполнила какую-нибудь песню.

Капитан нашего семейного корабля - дедушка. Он настоящая опора семьи. Так получилось, что я живу без отца, но дедушка вполне заменил мне его. Он меня и учит, и рассказывает о том, как должен себя вести настоящий мужчина, и показывает, как нужно выполнять мужскую работу. Дедушка для меня - пример для подражания во всем. Так как дед - главный в нашей семье, мне хочется подробнее рассказать о том, какой это человек, как складывалась его жизнь и почему я считаю его примером для подражания.

Осенью 1941 наша страна переживала трудный год войны, враг рвался к Москве, и потому почти все мужчины ушли на фронт. 21 ноября в небольшом городке Вичуга Ивановской области на свет появился мальчик. Дали ему имя Михаил, потому что родился он в день святого Михаила.

Рос этот мальчик в семье, где, кроме него, было два старших брата и сестра.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--