Cочинение «Крепка семья - крепка держава (2)»

На протяжении истории человечества семья выполняет важ-ные функции. Во - первых, семья обеспечивает продолжение чело-веческого рода. Во - вторых, семья берёт на себя воспитание детей. Родители передают детям жизненный опыт, правила и традиции, через семью дети перенимают манеры поведения, закреплённые в обществе. Семья оказывает решающее влияние на личность ребён-ка, а также и на взрослых членов семьи. Патриотизм и любовь к своей Родине воспитываются через изучение истории своей семьи, её места в истории Отечества. Это очень важно.

Я хочу рассказать о своей семье, о тех людях, благодаря кото-рым я появилась на свет, и о той роли, которую они сыграли в ис-тории моей Родины.

История моей семьи начинается с прадедушки - Тундура Его-ра Александровича и прабабушки - Тундура Анны Никифоровны. Прадедушка приехал в Козульский район из Белоруссии, а пра-бабушка с Украины во времена Столыпинской реформы. Тундура Егор Александрович был защитником нашей Родины: он участвовал в Первой Мировой и Великой Отечественной войнах, защищал нашу страну от нападений врага.

Мой прапрадедушка - Григорьев Фёдор жил в деревне Листвянка Ачинской губернии. Он работал на станции Чернореченская. В семье знают, что однажды, когда он разгружал вагоны, на станцию напал отряд Колчака. Рабочие - железнодорожники сочувствовали Советской власти и поэтому были расстреляны за укрывательство партизан. Среди них был и мой прапрадедушка. В посёлке Ново - Чернореченском на площади стоит памятник павшим в годы гражданской войны. На этом памятнике высечено имя моего прапрадедушки - Григорьева Фёдора. Я этим очень горжусь!

Отец моего папы, мой дедушка, Шмелёв Александр Тимофеевич тоже был очень хорошим и полезным стране человеком. Он участвовал в Великой Отечественной войне, защищал нашу Родину, был два раза ранен, контужен и закончил войну в Праге. Он был награждён многими медалями, но особенно дорожил медалью "За отвагу", и очень ею гордился. А ещё Александр Тимофеевич внёс большой вклад в развитие нашего района. Он участвовал в основании Ново - Козульского леспромхоза. За свой доблестный труд в леспромхозе дед получил высшую награду СССР - орден Ленина - и был занесён в Книгу Почёта Козульского района. К сожалению, мой дедушка умер, когда я ещё даже не родилась, но он оставил после себя своего сына - моего папу и большой почёт нашей семье.

Мой папа, Шмелёв Андрей Александрович, - хорошийпапа, отличный защитник Отечества и прилежный работник. После окон-чания медицинского института папа уже двадцать пять лет работает в Козульской ЦРБ. Он лечит всех больных нашего района от маленького до большого. За свой нелёгкий труд он награждён грамотами администрации Козульского района как лучший медицинский работник.

Моя мама, Шмелёва Татьяна Васильевна, - отличная мама и хороший работник. Мама уже двадцать лет трудится в сфере финансов. Она обеспечивает весь район зарплатой. И при такой тяжёлой работе она остаётся чуткой и отзывчивой мамой. В любой ситуации она готова прийти на помощь.

Я прожила ещё совсем маленькую жизнь, но хочу быть такой же, как мои родители. И мне очень приятно жить в такой хорошей семье, как моя, в такой хорошей стране, как моя - в России. Мои папа и мама воспитывают меня хорошим человеком и достойной гражданкой России. И я уверена, что Россия крепка такими семьями, как наша. Ведь семья - основная ячейка общества.