Cочинение «Крепка семья - крепка держава (3)»

Я счастливая девочка. Я родилась и живу в дружной семье. Я богатая девочка. У меня есть старшие брат и сестра. И мне удивительно повезло - со мной любящие мама и папа:

Когда нам предложили написать сочинение о семье, мои одноклассники пожали плечами, кто-то задумался: а что написать, а я сразу подняла обе руки, самой стыдно, крикнула: "Я, я напишу!" Да здесь и думать не надо о чём писать. Каждая минута, каждый прожитый день связан с моей семьёй.

Я закрываю глаза. До сих пор помню тот холодный осенний день. Мы с братом играли на улице. Ему 8 лет, мне всего 2 года. Около строящегося дома был открытый люк канализации, наполовину заполненный водой. Одно неловкое движение - и я в яме. Я даже не успела крикнуть. Но что подтолкнуло Илюшу оглянуться в этот момент - не знаю. Он мгновенно, не думая, глубоко там или нет, прыгнул вслед за мной, схватил одной рукой, а второй, держась за выступавший кирпич, упираясь ногами в стенки, вытащил меня наружу. А потом мы бежали вдвоём домой, я просилась на руки, а он говорил: "Нет, Асенька, нет, надо бежать, чтобы не замёрзнуть". Потом я не помню, что было, но Илья рассказывал мне, что посадил меня в ванну с горячей водой, растёр тройным одеколоном, а затем весь вечер трогал мой лоб: нет ли у меня температуры. Родителям сказал, что упали в лужу (мокрую одежду не скрыть). Я спрашивала его, уже став постарше, почему он ничего не сказал взрослым, побоялся? Он ответил: "Запомни, сестрёнка, я никогда не боялся своих родителей, просто не хотел их волновать".

Так и осталась эта наша тайна нераскрытой. Когда он приезжает из института на выходные, говорит мне: "Привет, пловчиха!" Мама смотрит на нас недоумённо, а мы, подмигнув друг другу, понимаем, что до конца жизни связаны невидимой нитью, и никто не позволит её оборвать.

"О чём будешь писать?" - спрашивают подруги.

Да хотя бы о том, когда я впервые увидела свою старшую сестрёнку на сцене. Она в русском национальном костюме вместе с девочками танцевала "Кадриль". Весь зал хлопал в ладоши. А мне хотелось бежать к ней, стать рядом и выбивать ногами чечётку. На следующий день мы пошли на танцевальный вместе. Благодаря Маше я уже 7 лет танцую и не представляю себя без сцены.

А вот Машуня принесла грамоту за I место в районных соревнованиях по дзю-до. Я носилась с этой грамотой по улице, всем показывала, Маша ругалась на меня, говорила, что это некрасиво. "Машенька, сестричка, как же некрасиво, это моя гордость, это ты, понимаешь, ты, лучшая, первая, самая сильная, ловкая. И ты моя, моя, моя сестра!" А через неделю Илюша уехал на краевые соревнования по гиревому спорту. И привёз: О Боже! Медаль, третье места! Это моя была инициатива повесить медаль на стенку. И когда я вбивала (сама!) гвоздик, решила: я тоже буду, как они, заниматься спортом.

Прошло после этого случая несколько лет. Я еду из Москвы с чемпионата России по лёгкой атлетике. Везу золотую медаль. Открываю дверь, а передо мной довольный, улыбающийся брат с молотком и гвоздиком:

Стена увешана медалям. Я ложусь на диван и начинаю их пересчитывать: на двоих с Илюшей у нас 39. Рядом ложится братишка. Ему 20 лет, а мне 14. Мы начинаем вспоминать, когда и где заработали свои награды - это в Кореновске, это в Сочи, в Волгограде, Рыбинске: Вошла в зал Маша, села рядышком с нами, она ест яблоко и подаёт два нам. Мы её не просили, а она принесла, просто так, потому что она нас любит.

Я поворачиваюсь на бок, кладу голову брату на руку. Маша и Илюша продолжают разговаривать, уже не о медалях, а об учёбе в институтах, а я засыпаю незаметно для себя. Мне спокойно, я защищена, рядом со мной заботливая семья. Илюша боится пошевелиться, не хочет меня разбудить. Сквозь сон слышу, как кто-то целует меня в висок. Илюша? Маша? Может пришли мама или папа? Какая разница? Мне так хорошо! Я счастливая, богатая девочка!